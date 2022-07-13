Нардеп Пипа назвала возможные новые требования для получения гражданства Украины

Владимир Зеленский поручил правительству рассмотреть петицию о введении обязательного экзамена для получения украинского гражданства. Сейчас над этой идеей активно работают.

Об этом 24 каналу рассказала народный депутат Наталья Пипа. По ее словам, нет точно определенных условий для приобретения гражданства Украины. Однако есть определенное движение в этом вопросе.

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Госпожа Пипа подчеркнула, что президент отреагировал на эту петицию. Поэтому вполне вероятно, что соответствующий закон со временем будет принят. Ведь у Зеленского есть монобольшинство во власти, а правительство активно сотрудничает с Офисом Президента.

Это хорошее решение, но действия властей нужно контролировать

Народный депутат напомнила, что в Украине уже есть определенные достижения по защите украинского языка. В частности, экзамен по государственному языку для всех, кто идет на госдолжность. Но иногда некоторые должностные лица пытаются повлиять на те или иные решения. Поэтому действия властей нужно тщательно контролировать.

Она привела пример с ситуацией в Национальной комиссии по стандартам государственного языка, которую недавно покинула авторитетная Арина Демская. По словам Пипы, министр образования Сергей Шкарлет хочет назначить туда своего человека, который даже не смог получить сертификат по знанию государственного языка. Наталья Пипа не обнародовала дополнительные детали, но обещала скоро об этом рассказать.

Именно поэтому она подчеркивает, что будущий законодательный акт по этой инициативе следует тщательно изучать, чтобы некоторые депутаты или другие должностные лица не продвинули туда неоднозначные нормы.

По словам Пипы, обсуждают условия, которые нужно выполнить для получения гражданства. Известно об обязательном экзамене по знанию государственного языка. Также есть идея, чтобы гражданство было разных уровней – с возможностью находиться 5, 10 лет, с правом владеть имуществом или голосовать. Для этого, вероятно, потребуется выполнить больше условий.

Наталья Пипа об экзамене для получения украинского гражданства: смотрите видео

Напомним, Владимир Зеленский отреагировал на петицию о введении обязательного экзамена для получения украинского гражданства. Она набрала более 26 тысяч голосов. Сейчас над этим работает глава правительства Денис Шмыгаль, ведь этот вопрос нужно законодательно урегулировать.