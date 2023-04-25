Если о дальнобойных ракетах не говорят, значит они уже есть, – Пионтковский

В Германии 21 апреля состоялось одиннадцатое заседание в формате "Рамштайн". Отмечается, что медийного освещения, дискуссий и заявлений было меньше обычного.

Такая своеобразная медийная тишина связана с приближением украинского контрнаступления. Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик Андрей Пионтковский.

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Пионтковский отметил, что в настоящее время сохраняется тишина вокруг вопроса о передаче истребителей и дальнобойных ракет Украины. Он пришел к выводу, если не говорится о них, значит, они уже есть на вооружении нашего государства.

Дальнобойных ракет не может не быть, ведь это совместный план США и Украины,

– добавил спикер.

Он подчеркнул, что ключевым элементом этого плана является уничтожение Крымского моста и всей крымской группировки дальнобойным огнем Himars или других ракет.

Украинская авиация и ракеты

Если Украина получит дальнобойные ракеты, дальностью 160 км, зона их действия покрывает большую часть Крыма, но не юг.

По Севастополю сегодня пришлось дронами шарахать, нужны ракеты, которые будут бить по этому городу, по всем военным объектам,

– подчеркнул Пионтковский.

Он считает, что это будут либо ATACMS, либо крылатые ракеты воздушного базирования, которые, возможно, будут на подвесах МиГов, которые получила Украина.

Оппозиционер отметил, что самолеты МиГ-29 из восточноевропейских стран, в частности, так долго передавали, потому что они оборудованы подвесами для западных ракет.

Он также вспомнил, что сейчас несколько десятков украинских пилотов продолжают тренироваться на истребителях F-16, Typhoon и Mirage.

Хотя официальной информации нет, мы с вами знаем, что это так. И официальной информации об этом уже не будет, как мы упомянули,

– резюмировал Пионтковский.

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