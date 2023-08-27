Если Украину не пригласят в НАТО в 2024 году: Зеленский объяснил, есть ли "план Б"

Владимир Зеленский ответил, есть ли у Украины "план Б", если нас не пригласят в НАТО в 2024 году в Вашингтоне. Украинский лидер отметил, что тогда Украина будет пытаться получить приглашение через год.

Украинский лидер подчеркнул, что приглашение – это еще не все. В то же время, уже очень близко.

Обратите внимание Хочу приравнять коррупцию к государственной измене на время военного положения, – Зеленский

Я о том, что для нас приглашение в НАТО – это политическое решение мира, конечное решение мира, где мы в геополитике. Я боролся за приглашение только из-за этого,

– добавил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что некоторые государства имеют опыт, когда есть сигнал, а потом кто-то из союзников – против.

Зеленский готов "отдать Белгород"

Ранее Владимир Зеленский ответил на вопрос, может ли Украина обменять временно оккупированные территории на вступление в Альянс. Украинский лидер заметил, что мы "готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО". Соответствующее заявление президент сделал в Дании. Там Зеленский встретился с премьер-министром Мэтте Фредериксен.

Украинский лидер подчеркнул, что членство в НАТО нужно Украине для безопасности, а не для того, чтобы воевать. Важно убезопасить Украину и ее людей от российских окупантов.