Украина будет требовать не менее 300 миллиардов долларов репараций от России

Украина будет требовать от России по меньшей мере 300 миллиардов долларов репараций за ущерб, нанесенный ею во время вторжения.

В частности, на Генеральной Ассамблее ООН Украина будет добиваться принятия резолюции, на которой в дальнейшем должно базироваться создание международного механизма возмещения ущерба. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью изданию медиагруппы Funke.

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Мы хотим получить компенсацию за все убытки, которые россия нанесла Украине своей агрессивной войной,

– отметил Малюська.

Потери значительно выше

Отмечается, что потери, нанесенные Украине в результате российского полномасштабного вторжения, значительно выше. Однако указанная сумма соответствует активам Банка россии в странах G7, которые заморожены в результате санкций.

Украина потребует доступа к этим средствам, а также к зарубежным активам российских госпредприятий и конфискованной собственности российских олигархов.

. По оценкам KSE, общая сумма прямого ущерба экономике Украины от повреждения и разрушения жилых и нежилых построек и инфраструктуры составляет 108,3 миллиарда долларов или 2,9 триллиона гривен.

К слову, Великобритания поддерживает идею о том, что замороженные российские активы могут быть переданы Украине. Там хотят последовать примеру Канады и забрать активы россиян, чтобы передать их Украине.

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