Как получить пенсии и соцвыплаты на оккупированной территории: объяснение министра Лазебной

Из-за войны многие украинцы оказались на территории, которые оккупировала Россия. Они получали социальные выплаты. Сейчас из-за оккупации есть проблемы с этим.

На оккупированных территориях осталось около 300 тысяч человек, получавших социальные выплаты от государства. Речь идет о малообеспеченных, людях с инвалидностью, многодетных, пенсионерах и т.д. На социальные выплаты перечисляют около полумиллиарда гривен. Такие данные озвучила министерша социальной политики Украины Марина Лазебная в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

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"Вопреки войне мы остаемся социальным государством. Мы не сократили никакой социальной выплаты, несмотря на то, что экономика сокращается. Мы продолжаемся 100-процентное финансирование всех социальных выплат, независимо от территории, где проживает или пенсионер, или человек, который получал социальные выплаты. Даже если человек переехал заграницу», – заверила Марина Лазебна.

Как получить выплаты на оккупированных территориях

Министр отметила, что несмотря на все выплаты, которые осуществляет государство, есть проблема с возможностью людьми воспользоваться средствами на временно оккупированной территории.

"Если человек остался на оккупированной территории, то у нас есть механизм централизованного начисления, потому что там органы власти не работают. Поэтому мы все насчитываем на центральном уровне", – рассказала Марина Лазебна.

Например, если человек получал средства на счете в банке, то он продолжит это делать. Если же средства ей доставались с помощью "Укрпочты", то все зависит от того, сможет ли почтальон безопасно добраться до этого человека.

"Мы сделали два механизма. Если почта не работает, то человеку открывается в "Сбербанке" по умолчанию счет, и его пенсия сохраняется. Второй – зеркальный алгоритм – если банк не работает, то почта должна найти этого человека и донести ему его пенсию", – рассказала министерша.

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Соцвыплаты после эвакуации

Марина Лазебна заявила, что сейчас задача государства – защитить человека, чтобы он был эвакуирован с оккупированной территории. Ведь тогда человеку будет гораздо проще получить свои средства.

"Мы тогда используем все алгоритмы, для того чтобы ее выплата дошла до нее, где бы она ни была", - заверила Марина Лазебная.

Для того чтобы получить свои средства с открытого счета в Сбербанке, достаточно прийти туда со своим паспортом и идентификационным кодом. И после подтверждения личности получить свою выплату. Если же выплата осуществляется через "Укрпочту", тогда следует позвонить на "горячую линию". Там сообщить, где до этого человек получал выплаты, указать свое новое местонахождение. И деньги будут поступать уже туда.

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