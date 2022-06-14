На окупованих територіях залишилося близько 300 тисяч людей, які отримували соціальні виплати від держави. Мова йде про малозабезпечених, люди з інвалідність, багатодітні, пенсіонери тощо. На соціальні виплати перераховують близько пів мільярда гривень. Такі дані озвучила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна в ефірі телемарафону "Єдині новини", повідомляє 24 канал.

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"Попри війну, ми залишаємося соціальною державою. Ми не скоротили жодної соціальної виплати, попри те, що економіка скорочується. Ми продовжуємося 100-відсоткове фінансування всіх соціальних виплат, незалежно від території, де проживає чи пенсіонер, чи людина, яка отримувала соціальні виплати. Навіть якщо людина переїхала закордон", – запевнила Марина Лазебна.

Як отримати виплати на окупованих територіях

Міністерка зазначила, що попри усі виплати, які здійснює держава, є проблема з можливістю людьми скористатися коштами на тимчасово окупованій території.

"Якщо людина залишилася на окупованій території, то в нас є механізм централізованого нарахування, бо там органи влади не працюють. Тому ми все нараховуємо на центральному рівні", – розповіла Марина Лазебна.

Для прикладу, якщо людина отримувала кошти на рахунку в банку, то вона продовжить це робити. Якщо ж кошти їй діставалися за допомогою "Укрпошти", то все залежить від того, чи зможе поштар безпечно дістатися до цієї людини.

"Ми зробили два механізми. Якщо пошта не працює, то людині відкривається в "Ощадбанку" по замовчуванню рахунок, і її пенсія зберігається. Другий – дзеркальний алгоритм – якщо банк не працює, то пошта має знайти цю людину та донести їй її пенсію", – розповіла міністерка.

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Соцвиплати після евакуації

Марина Лазебна заявила, що зараз завдання держави – захистити людину, щоб вона евакуювалася з окупованої території. Адже тоді людині буде значно простіше отримати свої кошти.

"Ми тоді використовуємо усі алгоритми, для того, щоб її виплата дійшла до неї, де б вона не була", – запевнила Марина Лазебна.

Для того, щоб отримати свої кошти з відкритого рахунку в "Ощадбанку", достатньо прийти туди зі своїм паспортом та ідентифікаційним кодом. І після підтвердження особи отримати свою виплату. Якщо ж виплата здійснюється через "Укрпошту", то тоді слід зателефонувати на "гарячу лінію". Там повідомити, де до цього людина отримувала виплати, вказати своє нове місце перебування. І кошти будуть надходити вже туди.

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