Как получить временный дом или необходимые вещи: Минцифры запустило специальный чат

Уже пятый день идет полномасштабная война России против Украины. Тем временем украинская нация сплачивается как никогда раньше, оказывает уверенное сопротивление врагу, а украинцы помогают друг другу.

ЦПАУ превратились в пункты заботы. Минцифра и Corezoid запустили чатбот, который поможет получить переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне необходимые вещи или временный дом.

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Как это работает

Центры предоставления административных услуг в:

Ивано-Франковской,

Черкасский,

Винницкой,

Волынской,

Львовской области

уже переформатировались в пункты помощи переселенцам, военнослужащим и территориальной обороне. Такую инициативу постепенно подхватывают ЦПАУ и других областей Украины.

Для того чтобы люди, нуждающиеся в помощи, могли легче ее получить, Минцифры запустило специальный чатбот в телеграме. Чтобы получить помощь, нужно:

выбрать нужную область и населенный пункт (список постоянно расширяется);

указать, какая помощь вам нужна;

позвонить координатору (работает в режиме 24/7);

договориться и получить поддержку.

Какую помощь можно получить

Чатбот поможет получить:

временный дом;

вещи первой необходимости;

спальники, карематы, матрасы, одеяла, постельное белье, полотенца и т.п.;

воду, бакалея, сладости, консервы, сахар, хлеб и растительное масло;

лекарства и амуницию;

туалетная бумага и другие средства гигиены;

одежда и обувь;

детские игрушки и питание.

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