Польза для общин: как решить проблему безработицы переселенцев

Из-за войны многие украинцы вынуждены покидать свой дом и ехать в безопасные регионы страны. На новом месте приходится искать не только пристанище, но и работу. Безработица среди переселенцев – одна из самых больших гуманитарных проблем. Далее – в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Мы проанализировали, какая ситуация на рынке труда среди переселенцев, как решить проблему безработицы и какую пользу это может принести общинам.

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Безработица переселенцев – одна из самых больших проблем

Безработица стала вызовом для местных властей в общинах, которые приняли много переселенцев. Война не закончится в ближайшие недели, а волонтерская помощь переселенцам рано или поздно иссякнет. Поэтому найти работу переселенцам – одна из важнейших экономических проблем сегодня. Особенно тем, кто не может работать дистанционно.

Безработица переселенцев негативно влияет не только на экономику, но и на психологическое состояние людей. В частности, стимулирует фрустрацию и чувство неуверенности, а также приводит к разорванным семьям.

Поток внутри перемещенных людей – это не только вызовы и проблемы. Это также возможность приобщить к жизни сообщества людей извне, которые способны привнести свежие идеи и новый профессиональный опыт.

Все больше украинцев возвращаются к работе

По данным группы "Рейтинг", к концу апреля каждый пятый украинец стал внутренне перемещенным, а 83% предприятий не смогли продолжать работать на полную мощность. Это привело к острой проблеме безработицы в первые недели войны, особенно среди переселенцев. К примеру, 80% опрошенных в мае переселенцев Львовщины не работают.

Часто люди, переехавшие, спасаясь от войны, не имели времени на размышления или не планировали уезжать надолго, поэтому не думали о новом месте работы, выбирая направление эвакуации. Усугубляет ситуацию то, что 54% украинцев перед началом войны не имели никаких сбережений. Вдобавок, регионы, в которые приезжают переселенцы, часто не имели значительного количества свободных рабочих мест.

Впрочем, опрос "Рейтинга" показывает, что все большее количество украинцев возвращается к работе. С середины марта до конца апреля количество людей, лишившихся работы после полномасштабного вторжения России, уменьшилось с 53 до 39%.

То есть люди начинают подыскивать новую работу даже несмотря на войну, что позволяет частично решить эту гуманитарную проблему. Также две трети потерявших работу украинцев готовы даже сменить профессию. Это должно существенно упростить трудоустройство.

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Как государство помогает найти работу

43 статья Конституции Украины гарантирует право на труд. Поэтому обеспечить его – одна из задач страны. В то же время борьба с безработицей выгодна самому государству: человек, у которого есть работа, значительно больше тратит и стимулирует выход экономики из кризиса.

Чтобы решить проблему безработицы, правительство перевело центры занятости в режим усиленной работы, но ни в одном из регионов служба не могла устроить на работу всех желающих. В Николаевской области в службу занятости обратились 180 человек, из них 33 получили работу. Во Львовской области местный центр занятости помог найти работу 246 переселенцам из 2 059 желающих.

В центры занятости обращается мало переселенцев. Возможно, это связано с тем, что многие из них не ожидали длительного продолжения войны и планировали вернуться домой через несколько недель. Потому и не искали новой работы.

К тому же многие переселенцы не регистрируются, поэтому и не могут стать на учет в центры занятости, для этого нужна справка. Для сравнения, во Львовской области зарегистрировано 130 тысяч переселенцев, а фактически, по оценкам облгосадминистрации, туда приехали 265 тысяч.

Можно предположить, что некоторые переселенцы-мужчины избегают регистрации, чтобы не становиться на военный учет. Об этой проблеме говорили Дрогобычский городской совет и Черновицкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Пособие по безработице переселенцам

Во время войны переселенцам выплачивают пособие по безработице по упрощенной процедуре. В период военного положения и 180 дней после него такая помощь не превышает 9 750 гривен в месяц.

Со своей стороны государство стимулирует работодателей устраивать переселенцев на работу. За трудоустройство переселенца можно получить по 6,5 тысячи гривен в течение двух месяцев. Для этого нужно предоставить необходимый список документов.

По состоянию на 10 мая 440 компаний получили более 1,8 миллионов гривен в качестве компенсации за трудоустройство 686 перемещенных человек. Об этом сказал министр финансов Украины Роман Ермоличев.

Частично решить проблему безработицы во время войны может релокация пострадавшего от боевых действий бизнеса. То есть перевозка бизнеса в более безопасные регионы государства. Для этого правительство запустило программу эвакуации предприятий. В частности, предоставил возможность бесплатно перевозить мощности поездами Укрзализныци.

По данным Министерства экономики, 1171 предприятие подало заявки на релокацию, а 400 из них полностью или частично уже перевезли свои мощности. По информации Львовской ОГА, благодаря релокации в области появилось 4420 рабочих мест.

Итак, как правительство решает проблему безработицы:

усилил работу центров занятости;

выплачивает пособие по безработице и выплате работодателям переселенцев;

запустил программы релокации бизнеса

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Как общины помогают переселенцам

Налоги на доходы физических лиц – один из важнейших источников наполнения местных бюджетов. Поэтому любой переселенец без работы – это упущенная возможность привлечь больше денег для развития общины.

К тому же деньги, которые тратит переселенец, также "циркулируют" в общине и идут на развитие местного бизнеса. Некоторые органы самоуправления самостоятельно ищут бизнес, который хочет переехать, и предоставляют ему всю необходимую информацию о возможностях своей общины.

Например, Нововолынская община из Волыни самостоятельно договорилась о переезде шести релокированных предприятий. Городской совет назвал релокацию предприятий одним из приоритетов работы, поскольку "бизнес "привезет" к нам не только мощности, но и новые рабочие места".

Однако только поддержки от правительства и релокации мощностей крупных предприятий недостаточно, чтобы решить проблему безработицы. Органы самоуправления должны создавать условия для развития релокированных предприятий и способствовать трудоустройству уже живущих в общинах переселенцев.

Как найти работу в новых общинах: истории переселенцев

Примеры трудоустройства переселенцев уже есть в украинских общинах. Например, в Шепетовской больнице устроили восемь врачей из Северодонецка, Бучи, Киева и Мариуполя. Главный врач местной больницы поделилась впечатлениями от работы новых работников:

Все специалисты очень квалифицированные, положительные люди. Нам приятно, что они есть в нашем коллективе. Они работают на короткое время, но пациенты их уже знают и к ним идут. Вот, в частности, Кочкова Ольга Юрьевна дает очень квалифицированные консультации врача-гематолога. У нас не было раньше такого специалиста, а теперь кандидат наук предоставляет консультации гражданам.

Иногда интеграции переселенцев в общинах мешают бюрократические "бумажные" препятствия. Переселенка Ирина, переехавшая из Киева в Острог, рассказала, что не смогла устроиться в местную больницу офтальмологом, поскольку не взяла с собой подлинники документов во время переезда. Хотя в больнице они были заинтересованы в ее услугах.

Аналитик Центра совместных действий Олег Савичук объясняет, как можно решать подобные проблемы:

Закон требует для трудоустройства ряд документов: паспорт, сведения о трудовой деятельности, когда необходимо – документ об образовании, состоянии здоровья и т.д. Для врачей, юристов или инженеров есть смысл требовать документ об образовании, поскольку это профессии, связанные с судьбой и жизнью людей. Отсутствие необходимых знаний в этих областях может привести к смерти.

Но это не безысходная ситуация. Если человек до вынужденного переезда работал врачом и до сих пор сохраняет должность, то уже на новом месте он может работать по совместительству. Это самый удобный для всех вариант. Работник может не подтверждать часть документов и сможет вернуться в свое прежнее место работы после деоккупации. Предыдущий работодатель не теряет работника, а новый получает готового специалиста, хотя и не на определенное время".

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Какую пользу принесут переселенцы общинам

Переселенцы могут принести общинам значительную пользу. Юлия Молодожен, руководитель Регионального офиса "U-LEAD с Европой" в Одесской области говорит, что "для общин, которые имели проблемы с кадрами, это шанс привлечь профессиональных специалистов и развивать важные направления".

Похожее мнение и руководитель управления образования Черновицкого городского совета. Она рассказала, как переселенцы могут решить кадровый кризис в области образования города:

Большая часть педагогических работников с началом вторжения России 24 февраля уехала за границу. Поэтому у нас есть кадровая потребность, кадровый голод. А переселенцы могут предложить свои квалифицированные услуги.

Переселенцы уже помогли решить проблему дефицита медицинских работников в регионах, где не ведут боевых действий. В Черкасской области 170 человек устроились на работу в медучреждениях области, а в Днепропетровской области такую работу нашли 293 переселенца.

Часть переселенцев, особенно из крупных городов – это специалисты, которых редко можно найти в небольших общинах, поэтому они могут принести много пользы.

Таргетолог Виталий, переехавший из Киева в Заболотов (Ивано-Франковщина), провел тренинг по SMM и рекламе, а затем начал консультировать местное предпринимательство по рекламе ее бизнеса. В организации тренинга помог поселковый голова. После этого специалист договорился об участии в нескольких социальных проектах в обществе.

Чтобы эффективно интегрировать переселенцев, местные советы должны системно заниматься их трудоустройством. Некоторые из них помогают мониторить вакансии. Они публикуют список актуальных вакансий в соцсетях, а при регистрации опрашивают переселенцев об опыте работы и образовании.

Такие усилия следует объединять. К примеру, полезной инициативой может быть запуск ресурса, на котором будут централизованно собирать вакансии для переселенцев из разных регионов.

Следовательно, внутренне перемещенные люди могут стать важным "человеческим ресурсом" для общества. Они способны решить кадровые проблемы в различных отраслях и могут принести новый профессиональный опыт, который будет работать на пользу общины.

В то же время, обеспечение условий для релокации предприятий способно решить одну из ключевых проблем для малых общин – нехватки рабочих мест.

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Каждый человек, находящий работу в Украине во время войны, усиливает "внутренний фронт". Умение быстро самоорганизоваться и помогать друг другу сделали нашу страну обороноспособной в 2014 и 2022 годах.

Эти качества помогут украинцам преодолеть гуманитарный кризис. Украинское правительство уже сделало необходимый минимум шагов для преодоления этого кризиса, однако такую проблему не могут самостоятельно решить органы центральной власти. Поэтому местные власти, бизнес, жители общины и переселенцы должны действовать сообща, чтобы преодолеть кризис безработицы во время полномасштабной войны.

Общины стали более состоятельными и обеспеченными в результате децентрализации. Следовательно, могут брать на себя больше ответственности для преодоления глобальных гуманитарных проблем.

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