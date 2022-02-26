Пользователей Waze просят не сообщать о расположении постов полиции

Украинцев, пользующихся приложением Waze, просят не передавать информацию о том, где расположены посты полиции.

Об этом сообщили в телеграм-канале "Киев оперативный" 26 февраля. Пользователей мобильного приложения Waze просят не распространять информацию о дислокации полиции.

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Waze – это бесплатное навигационное приложение для телефонов. Он помогает отслеживать ситуацию на дорогах в режиме реального времени, узнавать расположение радаров скорости, получать информацию и предупреждать других.

Ранее украинцев просили не фотографировать, не снимать видео и не обнародовать в сети данные о перемещении военных и техники ВСУ.

О подозрительных лицах или предметах, однако, нужно сообщать на номер 102. Особенно это касается вероятных диверсантов, которые общаются на ломаном русском или украинском, расспрашивают людей и рассматривают здания.

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