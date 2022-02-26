Про це повідомили у телеграм-каналі "Київ оперативний" 26 лютого. Користувачів мобільного застосунку Waze просять не поширювати інформацію про дислокацію поліції.

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Зазначимо, Waze – це безплатний навігаційний додаток для телефонів. Він допомагає відстежувати ситуацію на дорогах у режимі реального часу, дізнаватися про розташування радарів швидкості, отримувати інформацію та попереджувати інших.

Раніше українців просили не фотографувати, не знімати на відео та не оприлюднювати в мережі дані про переміщення військових і техніки ЗСУ.

Про підозрілих осіб чи предмети, однак, потрібно повідомляти на номер 102. Особливо це стосується ймовірних диверсантів, що спілкуються ламаною російською або українською, розпитують людей та розглядають будівлі.

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