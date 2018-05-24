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Пользователи массово жалуются на iPhone X

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Пользователи жалуются на iPhone X
Пользователи жалуются на iPhone X / cnet.com

На форумах Reddit и официальном форуме Apple появилось немало жалоб от пользователей, которые не довольны работой основной камеры iPhone X. По свидетельству пользователей, эта камера часто трескается.

Об этом пишет издание tehnot.com.

Владельцы смартфонов утверждают, это происходит спонтанно. По мнению некоторых пострадавших, причиной стали перепады температуры.

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Они отмечают, что официальная гарантия на подобные повреждения не распространяется, а цена замены камеры очень высокая – 549 долларов (14 200 гривен).

Компания Apple пока не отреагировала на ситуацию. Правда, нельзя исключать, что причиной повреждений стало ношение смартфона в сумке или кармане, где стекло могло поцарапаться. Поэтому обвинять во всем компанию преждевременно.

via GIPHY

 

Теги: Техно Смартфоны iPhone
Источник: 24 Канал
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