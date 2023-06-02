В пользу государства: Метинвест отказался от налоговых льгот на 350 миллионов гривен

Запорожкокс, Запорожогнеупор, Запорожский литейно-механический завод и совместное предприятие Запорожсталь – воздержатся от налоговых льгот, закрепленных в Законе Украины № 3050.

Сумма налогов, которые в льготный период дополнительно уплатили запорожские металлурги Метинвесту в государственный бюджет, превышает 350 миллионов гривен, из них более 200 миллионов гривен получили местные бюджеты.

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Согласно новым нормам закона, предприятия Запорожского района могли воспользоваться льготами и не платить часть налоговых начислений – в частности, налог на землю, недвижимость и экологический налог – за период с марта по декабрь 2022 года. Если бизнес перечислил эти платежи за указанный период в бюджеты в полном объеме, предприятие вправе скорректировать сумму начислений и считать их платежами, внесенными в казну авансово.

Как отметил Александр Мироненко, операционный директор Группы Метинвест максимально и всесторонне поддерживать Украину в это сложное время – это принципиальная позиция Метинвеста. В качестве примера он привел программы помощи защитникам Запорожья и финансовую поддержку запорожцев, пострадавших от обстрелов, которые не удалось бы реализовать без многомиллионных отчислений Метинвесту в Запорожье.

Своим решением мы гарантируем сегодня финансирование жизненно необходимых статей расходов города. Мы работаем на победу Украины и приближаем ее разными способами, и решения в условиях военного положения воздержаться от использования налоговых льгот в пользу государства и города – один из них,

– подчеркнул он.

Насколько весомым вкладом в поддержку города такое решение ответственного бизнеса рассказал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Действительно, были внесены изменения в налоговый кодекс, согласно которым налоговики имеют право не платить определенные виды налогов за период март – декабрь 2022 года. И, соответственно, если не будет внесен экологический налог, налоги на землю и недвижимость, то город недополучит более 920 миллионов гривен, а это очень большая нагрузка на бюджет, фактически равная двум месяцам полной жизнедеятельности города,

– отметил он.

Напомним, в 2022 году, несмотря на временную вынужденную консервацию мощностей, потерю логистических путей и существенное сокращение объемов производства, запорожские предприятия Метинвеста уплатили все налоги в полном объеме. Общая сумма уплаченных за 2022 год отчислений и сборов в бюджеты всех уровней составила 3,4 миллиарда гривен. Из них в местные бюджеты запорожские предприятия Метинвеста – Запорожсталь, Запорожогнеупор, Запорожкокс и Запорожский литейно-механический завод – направили почти 820 миллионов гривен.