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      Пользуясь карантином, оккупанты выдвинули на линию соприкосновения 20 единиц тяжелого оружия

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      Оккупанты выдвигают тяжелое вооружение / Фото 24 канала

      Пророссийские боевики коварно используют транспортные ограничения, которые ввели на линии разграничения ООС из-за коронавируса. Так, на линию разграничения пригнали в частности 122-миллиметровые гаубицы.

      Оккупанты используют карантин для сокрытия нарушений Минских договоренностей по отводу тяжелого вооружения от линии соприкосновения. Об этом на брифинге со ссылкой на данные разведки сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, пишет УНИАН.

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      По его словам, командование оккупационных войск России пытается воспользоваться введенными карантинными мерами на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Так, они хотят ограничить передвижение транспорта, в частности для групп Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

      Это противоречит постановлению штаба ООС, поскольку представители международных миссий ОБСЕ, ООН и МККК имеют право въезжать за линию разграничения. С полным списком перечня лиц, которые могут пересекать зону ООС можно ознакомиться по ссылке.

      Кроме того, по его словам, в районах населенных пунктов, с нарушением расстояний отвода тяжелого вооружения, противник продолжает удерживать 122-миллиметровые "Грады".

      Так, в течение текущей недели на отдельных направлениях отмечены выдвижения противником на ранее подготовленные огневые позиции более 20 единиц тяжелого вооружения, в частности 122-миллиметровых гаубиц,
      – отметил Гуцуляк.

      Окуповані території
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Война на Донбассе Операция Объединенных сил Оружие Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Новости Донецка Пророссийские боевики Оккупированные территории
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