Користуючись карантином, окупанти висунули на лінію зіткнення 20 одиниць важкої зброї

Проросійські бойовики підступно використовують транспортні обмеження, які ввели на лінії розмежування ООС через коронавірус. Так, на лінію розмежування пригнали зокрема 122-міліметрові гаубиці.

Окупанти використовують карантин для приховування порушень Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення. Про це на брифінгу з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, пише УНІАН.

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За його словами, командування окупаційних військ Росії намагається скористатися введеними карантинними заходами на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Так, вони хочуть обмежити пересування транспорту, зокрема для груп Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Це суперечить постанові штабу ООС, оскільки представники міжнародних місій ОБСЄ, ООН та МКЧХ мають право в'їжджати за лінію розмежування. Із повним списком переліку осіб, які можуть перетинати зону ООС можна ознайомитися за посиланням.

Крім того, за його словами, у районах населених пунктів, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння, противник продовжує утримувати 122-міліметрові "Гради".

Так, протягом поточного тижня на окремих напрямках відмічені висування противником на раніше підготовлені вогневі позиції понад 20 одиниць важкого озброєння, зокрема 122-міліметрових гаубиць,

– зауважив Гуцуляк.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу