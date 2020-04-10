14:18
10 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Користуючись карантином, окупанти висунули на лінію зіткнення 20 одиниць важкої зброї

      -
      Окупанти висивають важке озброєння / Фото 24 каналу

      Проросійські бойовики підступно використовують транспортні обмеження, які ввели на лінії розмежування ООС через коронавірус. Так, на лінію розмежування пригнали зокрема 122-міліметрові гаубиці.

      Окупанти використовують карантин для приховування порушень Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення. Про це на брифінгу з посиланням на дані розвідки повідомив речник Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, пише УНІАН.

      Важливо Під час ворожого обстрілу на Донбасі загинув військовий: ім'я та фото

      За його словами, командування окупаційних військ Росії намагається скористатися введеними карантинними заходами на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях. Так, вони хочуть обмежити пересування транспорту, зокрема для груп Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

      Це суперечить постанові штабу ООС, оскільки представники міжнародних місій ОБСЄ, ООН та МКЧХ мають право в'їжджати за лінію розмежування. Із повним списком переліку осіб, які можуть перетинати зону ООС можна ознайомитися за посиланням.

      Крім того, за його словами, у районах населених пунктів, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння, противник продовжує утримувати 122-міліметрові "Гради". 

      Так, протягом поточного тижня на окремих напрямках відмічені висування противником на раніше підготовлені вогневі позиції понад 20 одиниць важкого озброєння, зокрема 122-міліметрових гаубиць, 
      – зауважив Гуцуляк.

      Окуповані території
      Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Карантин в Україні 2020 Операція Об'єднаних сил Зброя Збройні сили України Міністерство оборони України Новини Донецька Проросійські бойовики Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 13:42 Новини про коронавірус 10 квітня: на Буковині закриють магазини на вихідні
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 12:00 "Плівки Єрмака": важливі питання про фігурантів справи
      Юрій Бутусов