Прокуратура отмечала: отсутствие ремонта и реставрации создает угрозу уничтожения этого уникального объекта культурного наследия. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Что известно о состоянии бывшего дома Сковороды?

Дом площадью 1587 квадратных метров и стоимостью более 39 миллионов гривен взяли под государственную охрану еще в 1972 году, а в 2008-м внесли в список памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации. Однако фактического владельца у объекта не было, отметили прокуроры – община не оформила право собственности, из-за чего усадьба оставалась без надлежащего ухода и приходила в упадок.

В прокуратуре отмечают: отсутствие ремонтов и реставрационных работ создавало реальную угрозу потери этого исторического сооружения.

Без оформленного права собственности этот исторический объект был обречен на разрушение. Решение суда позволяет общине взять ответственность за его сохранение и не допустить потери еще одной страницы нашей истории,

– отметили в ведомстве.

По материалам Национальной библиотеки Украины имени Вернадского, именно в Великих Бурлуках Сковорода работал над несколькими произведениями, в частности "Брань, Архистратига Михаила с Сатаной" и "Диалог, имя ему Потоп Змеиных. Беседуют Душа и Нетленный Дух".

