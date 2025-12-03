Прокуратура наголошувала: відсутність ремонту та реставрації створює загрозу знищення цього унікального об’єкта культурної спадщини. Про це повідомиляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Що відомо про стан колишнього помешкання Сковороди?

Будинок площею 1587 метрів квадратних та вартістю понад 39 мільйонів гривень узяли під державну охорону ще в 1972 році, а у 2008-му внесли до списку пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації. Проте фактичного власника в об’єкта не було, зазначили прокурори – громада не оформила право власності, через що садиба залишалася без належного догляду та занепадала.

У прокуратурі наголошують: відсутність ремонтів і реставраційних робіт створювала реальну загрозу втрати цієї історичної споруди.

Без оформленого права власності цей історичний об’єкт був приречений на руйнування. Рішення суду дозволяє громаді взяти відповідальність за його збереження та не допустити втрати ще однієї сторінки нашої історії,

– зазначили у відомстві.

За матеріалами Національної бібліотеки України імені Вернадського, саме у Великих Бурлуках Сковорода працював над кількома творами, зокрема "Брань, Архистратига Михаила с Сатаною" та "Диалог, имя ему Потоп Зміин. Беседуют Душа и Нетленный Дух".

