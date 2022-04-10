Помилованные президентом 363 осужденные воюют за Украину: одного уже наградили "За мужество"

К борьбе с оккупантами также приобщаются осужденные. По указу президента 363 заключенных помиловали, и они взяли в руки оружие, чтобы защищать страну.

Многие осужденные хотят защищать родную землю. В Минюсте объяснили, как законно пройти процедуру освобождения.

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С оккупантами борются 363 осужденных

С начала войны президент Владимир Зеленский принял 3 указа о помиловании, благодаря которым 363 осужденных отправились защищать Украину. Заключенные продолжают ходатайствовать о желании служить. Они получили право обращаться в суд и прокуратуру об освобождении для службы в ВСУ.

Уже есть примеры героизма при защите Родины осужденными. Но, к сожалению, есть и потери,

– отметили в Минюсте.

За Родину положили жизнь двое осужденных – киевлянин и житель Житомирской области, отбывавших наказание в одном из учреждений центрального региона. Оба заключенных освободили на основании указа президента о помиловании. После этого они обратились в военкомат, где им назначили военные подразделения.

"Оба погибли в боях с российскими захватчиками. За проявленную победу один из наших героев представлен к государственной награде "За мужество" посмертно", – добавили в Минюсте.

В министерстве отметили, что гордятся самоотверженными украинскими защитниками, ведь перед врагом весь народ встал плечом к плечу, делая общее дело.

Смотрите коммуникационное разъяснение, как осужденным присоединиться к обороне Украины / Фото Минюст

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