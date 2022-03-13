Как помочь Украине после войны: Джонсон обсудит это с лидерами стран Балтии
Источник:офис Джонсона
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен встретиться с лидерами стран Балтии и Северной Европы в Лондоне. Главная тема – помощь Украине в войне и после.
Встреча должна состояться на следующей неделе. Об этом сообщили на официальном портале офиса Джонсона.
Внимание Джонсон опасается, что Россия может использовать в Украине химическое оружие
В частности, британский премьер примет лидеров Объединенного экспедиционного корпуса (JEF), в который входят представители:
- Дании;
- Финляндии;
- Эстонии;
- Исландии;
- Латвии;
- Литвы;
- Нидерландов;
- Швеции;
- Норвегии.
Будут говорить о войне в Украине
Они обсудят ряд вопросов, в частности, войну в Украине, долгосрочную энергетическую безопасность и то, как они могут помочь Украине восстановиться после войны.
Также ожидается, что лидеры согласятся на то, чтобы провести дополнительные военные учения в Северной Атлантике и Балтийском море.
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