Помогаем сдерживать наступление сволочи: как работают спасатели во время войны

Российская армия прибегла к террористическим методам в войне против Украины. Оккупанты обстреливают мирные города ракетами, убивая людей и разрушая здания. Первыми бороться с последствиями их атак приходится спасателям.

После 24 февраля работы у украинских спасателей стало больше в разы. А с ней возросла и опасность. Часто им приходится проводить спасательные работы под угрозой новой атаки. Но в такие моменты все зависит от оперативности спасателей.

Достойное внимания Они спасают, а их убивают: в ГСЧС рассказали о погибших от рук российских оккупантов

Свою работу во время войны спасатели теперь называют "Помогаем Сдерживать Наступление Сволочи". Именно так теперь неформально расшифровывается ГСЧС.

В условиях войны спасатели ГСЧС работают круглосуточно: тушат возгорание, разбирают завалы, проводя поисковые работы, укрепляют конструкции, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. Пиротехнические подразделения обезвреживают неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.

Фотогалерея работы спасателей во время войны

За время войны России против Украины погибло более 20 спасателей. Так, 18 марта в Запорожской области во время тушения пожара спасатели попали под повторный вражеский обстрел. Огнеборец Евгений Донец погиб в результате взрыва, пятеро его коллег получили ранения.

Смотрите видео о работе спасателей во время войны



