Помогают генерировать сертификаты: Федоров рассказал о пунктах Дии в центрах вакцинации
Источник:телеграм-канал Михаила Федорова
В некоторых центрах вакцинации есть пункты Дии . Там людям помогают оформить COVID-сертификат сразу после прививки.
Только за день в пункт Дии на левом берегу в Киеве обращаются около 500 человек. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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То есть на выходе из Центра человек получает и вакцину, и сертификат, которым уже может пользоваться,
– сказал чиновник.
Сколько сертификатов сгенерировали
Сейчас в Дии сгенерировали 8,3 миллиона СOVID-сертификатов. Только за последнюю неделю – 2,9 миллиона.
Однако, по словам Федорова, не все генерируются корректно. Поэтому и нужна помощь. Он заверил, уже работают над тем, чтобы с помощью алгоритмов исправлять ошибки заранее. Федоров также отметил, что пожилые люди тоже без проблем загружают Дию.
"В общем, у 9 из 10 человек все сработало, и сертификат подтянулся, только одному человеку врач еще КЭП не подписал электронную декларацию. То есть конверсия очень высокая", – отметил министр.
Он подытожил, что в Киеве открыли 5 таких пунктов Дии. Планируют открыть еще сотню в 20 областях Украины.
Получение сертификата в Дии упростят
Ранее сгенерировать COVID-сертификат в приложении Дия могли лишь те, у кого есть ID-паспорт или заграничный биометрический. Зато Федоров анонсировал, что теперь это станет возможно и для украинцев с обычным бумажным паспортом.