Об этом 24 Каналу рассказал командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. По его мнению, ликвидация высокопоставленных офицеров идет только в пользу российской армии и России в целом.

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Кого и как ликвидировали Вооруженные Силы

По сообщению Анатолия Штефана, Силы обороны уничтожили команндира 123 мотострелковой бригады России Дениса Иванова. Он под псевдонимом "Таншкент" снимался в пропагандистских роликах, рассказывая о вымышленных успехах русской армии.

"Это же очень круто, когда у России есть такие успехи. Также это успех для Украины, но в первую очередь – именно для России. Ведь чем больше российских генералов забараниваются, тем меньше будет подтягнутых путинских хвостов (которые в России за ним тянутся – 24 Канал)", – предположил Оропай.

Бывает так, что точку поражения определяют по одному телефонному звонку, подтверждающему нахождение в здании высокопоставленных российских военных.

"Надеемся, что в ближайшее время 200-х генералов станет гораздо больше. Сейчас есть тенденция на уничтожение врага благодаря слежке. Нам в этом помогает много друзей, в том числе и друг "Хеймарс", – пошутил военный.

Евгений Оропай о ситуации вблизи Бахмута и ликвидации "Ташкента": смотрите видео

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