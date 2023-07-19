Об этом 24 Каналу рассказал командир роты батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай. По его мнению, ликвидация высокопоставленных офицеров идет только в пользу российской армии и России в целом.
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Кого и как ликвидировали Вооруженные Силы
По сообщению Анатолия Штефана, Силы обороны уничтожили команндира 123 мотострелковой бригады России Дениса Иванова. Он под псевдонимом "Таншкент" снимался в пропагандистских роликах, рассказывая о вымышленных успехах русской армии.
"Это же очень круто, когда у России есть такие успехи. Также это успех для Украины, но в первую очередь – именно для России. Ведь чем больше российских генералов забараниваются, тем меньше будет подтягнутых путинских хвостов (которые в России за ним тянутся – 24 Канал)", – предположил Оропай.
Бывает так, что точку поражения определяют по одному телефонному звонку, подтверждающему нахождение в здании высокопоставленных российских военных.
"Надеемся, что в ближайшее время 200-х генералов станет гораздо больше. Сейчас есть тенденция на уничтожение врага благодаря слежке. Нам в этом помогает много друзей, в том числе и друг "Хеймарс", – пошутил военный.
Евгений Оропай о ситуации вблизи Бахмута и ликвидации "Ташкента": смотрите видео
Кто еще досрочно посетит "концерт Кобзона"
- Еще в первые дни контрнаступления на Юге Вооруженные Силы Украины поразили штаб 35-й русской армии, и вместе с ним – генерал-майора Сергея Горячева.
- Также внезапно завершилась война для генерала Олега Цокова, квартировавшегося на побережье Азовского моря в Бердянске до того, как туда прилетела украинская ракета.
- Согласно открытой информации, за полтора года российско-украинской войны агрессор потерял около 1400 офицеров всех рангов, из которых 10 генералов и 50 полковников. Однако реальные цифры могут быть даже большими.