Про це 24 Каналу командир роти батальйону "Свобода", лейтенант Нацгвардії Євген Оропай. На його думку, ліквідація високопоставлених офіцерів іде лише на користь російській армії та Росії в цілому.

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Кого і як ліквідували Збройні Сили

За повідомленням Анатолія Штефана, Сили оборони знищили командира 123 мотострілецької бригади Росії Дениса Іванова. Він під псевдонімом "Таншкент" знімався у пропагандистських роликах, розповідаючи про вигадані успіхи російської армії.

"Це ж дуже круто, коли у Росії є такі успіхи. Також це успіх для України, але в першу чергу – саме для Росії. Адже що більше російських генералів забараняться, то менше буде затягнутих путінських хвостів (які в Росії за ним тягнуться – 24 Канал)", – припустив Оропай.

Буває так, що точку ураження визначають за одним телефонним дзвінком, що підтверджує знаходження в будівлі високопоставлених російських військових.

"Сподіваємось, що найближчим часом 200-х генералів стане набагато більше. Зараз є тенденція на знищення ворога завдяки стеженню. Нам в цьому допомагає багато друзів, зокрема і друг "Хаймарс", – пожартував військовий.

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