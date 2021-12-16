Арахамия пересказал оправдание председателя "Европейской Солидарности". Порошенко рассказывал, что якобы помогал женщине пройти в туалет.

Как это было Порошенко ворвался в прямой эфир канала "Рада" и уже стал мемом: видео скандала

Рассказ Порошенко пересказал журналистам Арахамия

Об этом Порошенко рассказал во время совещания у руководства парламента относительно работы телеканала "Рада".

Он (Порошенко – 24 канал) на самом совещании сказал, что он пропускал в туалет какую-то женщину, а на самом деле он зашел и кричал что-то там,

– рассказал Арахамия.

По словам главы фракции "Слуга народа", версия Порошенко заключается в том, что он увидел женщину, которую надо было провести в туалет, что он и сделал. Сам Арахамия таким словам не поверил.

Порошенко отметил, что студией это не считает

Порошенко в комментарии журналистам сказал, что "конструкцию", которую оборудовали в кулуарах парламента студией не считает. Политик отмечает, что было нарушено решение Совета, которое не предусматривает никаких новых форматов.

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Главное об инциденте с Порошенко в кулуарах парламента:

Петр Порошенко ворвался в эфир телеканала "Рада".

В это время в качестве гостя в студии был нардеп Даниил Гетманцев.

Порошенко возмутился финансированием обновленного канала.

Ведущие предложили лидеру "ЕС" присоединиться к разговору, однако он не захотел.

Смотрите видео, как Порошенко ворвался в эфир "Рады":