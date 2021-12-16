Арахамія переказав виправдання голови "Європейської Солідарності". Порошенко розповідав, що начебто допомагав жінці пройти в туалет.

Як це було Порошенко увірвався у прямий ефір каналу "Рада" і вже став мемом: відео скандалу

Розповідь Порошенка переказав журналістам Арахамія

Про це Порошенко розповів під час наради в керівництва парламенту щодо роботи телеканалу "Рада".

Він (Порошенко – 24 канал) на самій нараді сказав, що він пропускав в туалет якусь жінку, а насправді він зайшов і кричав щось там,

– розповів Арахамія.

За словами голови фракції "Слуга народу", версія Порошенка полягає в тому, що він побачив жінку, яку треба було провести в туалет, що він і зробив. Сам Арахамія таким словам не повірив.

Порошенко зазначив, що студією це не вважає

Порошенко в коментарі журналістам сказав, що "конструкцію", яку обладнали в кулуарах парламенту студією не вважає. Політки наголошує, що було порушено рішення Ради, яке не передбачає жодних нових форматів.

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Головне про інцидент з Порошенком в кулуарах парламенту:

Петро Порошенко увірвався в ефір телеканалу "Рада".

У цей час в якості гостя в студії був нардеп Данило Гетманцев.

Порошенко обурився фінансуванням оновленого каналу.

Ведучі запропонували лідеру "ЄС" долучитись до розмови, проте він не захотів.

Дивіться відео, як Порошенко увірвався в ефір "Ради":