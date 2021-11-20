Помогали мигрантам прорваться через границу: в Польше задержали двух украинцев и немца
Источник:твитер польских пограничников
Нелегальные мигранты, которые уже почти 2 недели штурмуют белорусско-польскую границу, не оставляют попыток попасть на территорию Польши. Только за минувшие сутки, 19 ноября, польские пограничники зафиксировали почти 200 попыток прорыва границы мигрантами.
За пособничество задержаны 2 гражданина Украины и гражданин Германии.
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Как прошли сутки на границе с Польшей
- 19 ноября на границе офицеры зафиксировали 195 попыток незаконного пересечения границы, 5 иностранцев были задержаны.
- Решение о выезде с территории Польши выдали 82 иностранцам. За пособничество задержаны 2 гражданина Украины и гражданина Германии.
Кроме того, в районе Дубичи Церкевне, было несколько попыток прорыва границы. Самая большая группа составляла почти 200 иностранцев. Нелегалы были агрессивно настроены – бросали камни, петарды и применили слезоточивый газ.
Задержание украинцев
Ранее появилась информация о том, что польские правоохранители задержали двух немцев и украинца, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу. Украинец признался правоохранителям, что везет четырех иностранцев. Гражданина Украины задержали, а его автомобиль отбуксировали на стоянку вещественных доказательств. Произошло это в селе Боратинец-Ляцки.
Что этому предшествовало
- С 8 ноября поток нелегалов на белорусско-польской границе значительно увеличился. Тогда там заметили несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана.
- Люди пытаются попасть в ЕС, но не имеют для этого законных оснований. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.
- Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно.
В Европе убеждены, что их организованно свезли на границу. Предполагают, что к этому причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.
Полный текст публикации польских пограничников:
Вчера на участке в Дубиче Черкевне было несколько попыток прорыва границы. Самая большая группа состояла из почти 200 иностранцев, остальные – несколько десятков. Иностранцы были агрессивными – бросали камни, петарды, использовали слезоточивый газ.