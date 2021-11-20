Помогали мигрантам прорваться через границу: в Польше задержали двух украинцев и немца

Нелегальные мигранты, которые уже почти 2 недели штурмуют белорусско-польскую границу, не оставляют попыток попасть на территорию Польши. Только за минувшие сутки, 19 ноября, польские пограничники зафиксировали почти 200 попыток прорыва границы мигрантами.

За пособничество задержаны 2 гражданина Украины и гражданин Германии.

Важно Мигранты покинули лагерь на границе Беларуси и Польши

Как прошли сутки на границе с Польшей

19 ноября на границе офицеры зафиксировали 195 попыток незаконного пересечения границы , 5 иностранцев были задержаны.

, 5 иностранцев были задержаны. Решение о выезде с территории Польши выдали 82 иностранцам. За пособничество задержаны 2 гражданина Украины и гражданина Германии.

Кроме того, в районе Дубичи Церкевне, было несколько попыток прорыва границы. Самая большая группа составляла почти 200 иностранцев. Нелегалы были агрессивно настроены – бросали камни, петарды и применили слезоточивый газ.

Задержание украинцев

Ранее появилась информация о том, что польские правоохранители задержали двух немцев и украинца, которые помогали мигрантам незаконно пересечь границу. Украинец признался правоохранителям, что везет четырех иностранцев. Гражданина Украины задержали, а его автомобиль отбуксировали на стоянку вещественных доказательств. Произошло это в селе Боратинец-Ляцки.

Что этому предшествовало

С 8 ноября поток нелегалов на белорусско-польской границе значительно увеличился. Тогда там заметили несколько тысяч мигрантов из Сирии, Ирака и Ирана.

Люди пытаются попасть в ЕС, но не имеют для этого законных оснований. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Впоследствии Польша сообщила, что белорусские силовики не впускают нелегалов обратно.

В Европе убеждены, что их организованно свезли на границу. Предполагают, что к этому причастен самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

Полный текст публикации польских пограничников:

Вчера на участке в Дубиче Черкевне было несколько попыток прорыва границы. Самая большая группа состояла из почти 200 иностранцев, остальные – несколько десятков. Иностранцы были агрессивными – бросали камни, петарды, использовали слезоточивый газ.