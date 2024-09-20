Разорвала длинный цикл войны: британский эксперт детально оценил последствия Курской операции ВСУ

Операция Вооруженных Сил Украины на территории России в Курской области изменила ситуацию в войне. Впрочем, чтобы быть готовой к весомым уступкам, Москва должна оказаться на грани поражения.

Соответствующее заявление сделал британский эксперт, научный сотрудник эстонского Международного центра обороны и безопасности Джеймс Шерр в публикации.

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Британский эксперт оценил Курскую операцию

Операция Сил обороны в Курской области показала незащищенность российской территории. За две недели после начала наступления 6 июня Украина захватила больше вражеской территории, чем Россия смогла захватить в период с января по июль 2024 года в целом.

Британский эксперт признает, что прорыв границы – хорошо проведенная общевойсковая операция, потрясающее применение того, чего явно не хватало в украинском наступлении летом 2023 года: координации артиллерии, дронов, бронетехники, ПВО, пехоты, разведки и спецназа.

По его словам, это был классический пример оперативного маневра: смелый удар через слабое место линии врага в тыл его развертывания. В конце концов, операция была задумана и выполнена в условиях почти полной неожиданности.

Он говорит, что такой подход заключается в создании большого преимущества на узких участках прорыва – до того, как противник сможет передислоцировать свои силы в это место, хотя в целом он имеет численное преимущество на всем театре военных действий. Такой подход Сырский применяет не впервые.

Другими словами, длинный цикл войны на истощение был разорван,

– подчеркнул специалист.

Неудачи России

Данные военной разведки Великобритании указывают на то, что еще в августе Россия теряла почти 1,2 тысячи личного состава ежедневно. Страна-агрессор допустила ряд просчетов, отдельная передислоцировала с границ с Норвегией и Финляндией в Днепровский лиман 80-ю арктическую бригаду, которую ВСУ просто разгромили.

Как отмечает Шерр, российские войска не смогли превратить тактический успех в оперативный в любом из этапов. В частности, Украина выгнала большую часть Черноморского флота России в Новороссийск и сделала территорию оккупированного Крыма опасной для врага.

Кроме того, среди достижений нашего государства эксперт называет остановку весеннего наступления оккупантов в Харьковской области, а также успехи по ударам по ряду военных складов, НПЗ, командных и логистических центров, несмотря на запрет Запада на применение дальнобойного оружия.

Однако самые боеспособные российские части все еще нацелены на захват Покровска. Они так и не были перемещены для защиты Курской области. Несмотря на это, по словам специалиста, наступление под Курском "сделало будущее российское наступление на Сумы мертворожденным".

Перемещение вражеских войск не уменьшили концентрацию сил на Покровском направлении, но они сдержали их наращивание, лишили их свежих резервов и дали Украине возможность начать успешные контрнаступления на других участках фронта. И хотя Покровская и Курская операции имеют свою специфику, они тесно связаны между собой.

Динамика каждой из них очень изменчива. На обоих театрах ВСУ в случае необходимости отступают. Но они также намеренно уступают территорию, чтобы укрепить более важные пункты и заманить в ловушку наступательные российские подразделения. Наступление и отступление, окружение и прорыв – это элементы маневровой войны,

– объяснил Шерр.