Военный эксперт Владислав Селезнев рассказал 24 Каналу, какие укрепления хотят построить захватчики для защиты моста. Он отметил, что прежде чем освобождать Крымский полуостров, нужно разрушить переправу, а затем методично превращать в пепел все вражеские объекты на территории Крыма.

Важно Как разрушение Крымского моста повлияет на ход войны, поможет ли россиянам "защита"

Пытаются сделать невозможными атаки

Со стороны Черного моря в направлении Керченского пролива стоят несколько вражеских барж. Они расположены на определенных расстояниях на якорях. Вероятно, между ними будут натягивать боновые сетки для того, чтобы усложнить движение украинских дронов "Морских малышей".

Обратите внимание! Боновые заграждения – плавучие заграждения, которые служат для ограничения распространения любой поверхности воды. Их изготовляют из специальной ткани, обладающей высокой прочностью, устойчивостью к действию кислот, щелочей, нефти и нефтепродуктов. То, что это поможет российским захватчикам, возникают сомнения, ведь украинская армия имеет опыт применения беспилотников таким образом, чтобы они имели возможность перепрыгивать через эти боновые заграждения.

История связана с атакой на вражеские корабли в акватории Севастопольской бухты тому яркое подтверждение. Враг пытается сделать все возможное, а иногда и невозможное для того, чтобы сделать невозможным атаки Сил обороны Украины на Крымский мост,

– сказал Селезнев.

Однако вряд ли это поможет оккупанту, отметил военный эксперт. В перспективе украинская армия выйдет к побережью Азовского моря, и тогда наши бойцы будут иметь другие рычаги влияния на незаконно построенное сооружение.

"Сейчас этим уже занимается украинская армия и партизаны, но дальше будет больше", – подчеркнул Селезнев.

Какие заграждения будут строить россияне у Крымского моста: смотрите видео

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