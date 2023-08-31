Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, які укріплення хочуть побудувати загарбники для захисту мосту. Він зауважив, що перш ніж звільняти Кримський півострів треба зруйнувати переправу, а потім методично перетворювати на попіл усі ворожі об'єкти на території Криму.
Важливо Як руйнування Кримського мосту вплине на хід війни, чи допоможе росіянам "захист"
Намагаються унеможливити атаки
З боку Чорного моря у напрямку Керченської протоки стоять кілька ворожих барж. Вони розміщені на визначених відстанях на якорях. Ймовірно, між ними натягуватимуть бонові сітки для того, щоб ускладнити рух українських дронів "Морських малюків".
Історія пов'язана з атакою на ворожі кораблі в акваторії Севастопольської бухти є тому яскравим підтвердженням. Ворог намагається зробити все можливе, а іноді й неможливе для того, аби унеможливити атаки Сил оборони України на Кримський міст,
– сказав Селезньов.
Однак навряд чи це допоможе окупанта, зазначив військовий експерт. У перспективі українська армія вийде до узбережжя Азовського моря і тоді наші бійці матимуть інші важелі впливу на незаконно побудовану споруду.
"Зараз цим вже займається українська армія та партизани, але далі буде більше", – наголосив Селезньов.
Які загородження будуватимуть росіяни біля Кримського мосту: дивіться відео
Що відомо про баржі росіян біля мосту
- Російські загарбники встановили баржі на південному напрямку від своєї переправи. Ймовірно, вони використають їх для захисту Кримського моста від морських дронів ЗСУ.
- Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук підтвердив, що російські баржі реально притоплені й у такий спосіб росіяни намагаються захистити Кримський міст.
- Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зауважив, що навіть у такий спосіб окупантам не вдасться зберегти Кримський міст, оскільки відстань між ними залишається по 200 метрів.