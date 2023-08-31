Військовий експерт Владислав Селезньов розповів 24 Каналу, які укріплення хочуть побудувати загарбники для захисту мосту. Він зауважив, що перш ніж звільняти Кримський півострів треба зруйнувати переправу, а потім методично перетворювати на попіл усі ворожі об'єкти на території Криму.

Важливо Як руйнування Кримського мосту вплине на хід війни, чи допоможе росіянам "захист"

Намагаються унеможливити атаки

З боку Чорного моря у напрямку Керченської протоки стоять кілька ворожих барж. Вони розміщені на визначених відстанях на якорях. Ймовірно, між ними натягуватимуть бонові сітки для того, щоб ускладнити рух українських дронів "Морських малюків".

Зверніть увагу! Бонові загородження – плавучі загородження, які служать для обмеження поширення будь-чого поверхнею води. Їх виготовляють зі спеціальної тканини, яка має високу міцність, стійкість до дії кислот, лугів, нафти й нафтопродуктів. Щодо того, чи допоможе це російським загарбникам, виникають сумніви, адже українська армія має досвід застосування безпілотників у такий спосіб, аби вони мали можливість перестрибувати через ці бонові загородження.

Історія пов'язана з атакою на ворожі кораблі в акваторії Севастопольської бухти є тому яскравим підтвердженням. Ворог намагається зробити все можливе, а іноді й неможливе для того, аби унеможливити атаки Сил оборони України на Кримський міст,

– сказав Селезньов.

Однак навряд чи це допоможе окупанта, зазначив військовий експерт. У перспективі українська армія вийде до узбережжя Азовського моря і тоді наші бійці матимуть інші важелі впливу на незаконно побудовану споруду.

"Зараз цим вже займається українська армія та партизани, але далі буде більше", – наголосив Селезньов.

Які загородження будуватимуть росіяни біля Кримського мосту: дивіться відео

Що відомо про баржі росіян біля мосту