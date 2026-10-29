Помощь для Олешек: трехсторонняя делегация прибыла в пункт отправления

29 октября делегация представителей Украины, США и России прибыла в пункт отправки гуманитарного груза в Олешки. На месте работают журналисты из трех стран, чтобы обеспечить прозрачность операции.

Об этом сообщил Давид Арахамия.

Каковы подробности?

Непосредственная доставка жизненно необходимого груза в оккупированный город в Херсонской области запланирована на 30 октября.

На месте уже находятся журналисты из трех стран, которые будут освещать очередной этап гуманитарной операции.

Присутствие представителей СМИ призвано обеспечить максимальную прозрачность действий и выполнение достигнутых договоренностей во время передачи помощи жителям в зоне кризиса.

Что было известно ранее?

Напомним, ранее мы писали, что режим прекращения огня на определенных участках фронта ввели 27 октября для разминирования дорог и доставки грузов.

Договоренности также предусматривают создание безопасных условий для выезда гражданского населения из оккупированного города.

Перед этим сообщалось, что Омбудсман Дмитрий Лубинец 29 октября согласился добраться до временно оккупированных Олешек через Россию. Такое решение было принято из-за невозможности безопасно пересечь линию фронта. В офисе омбудсмана объяснили, что пересечение реки невозможно из-за минирования, а на линии фронта действуют соответствующие ограничения.

Поэтому чтобы гуманитарная миссия состоялась быстро и безопасно, Лубинец согласился на маршрут через территорию России. Так, омбудсман прибыл в Гомель, откуда вылетел одним самолетом с российскими представителями.