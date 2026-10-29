Допомога для Олешок: тристороння делегація прибула до пункту відправлення

Про це повідомив Давид Арахамія.

Adv

Які подробиці?

Безпосередня доставка життєво необхідного вантажу до окупованого міста на Херсонщині запланована на 30 жовтня.

На місці вже перебувають журналісти трьох держав, які висвітлюватимуть черговий етап гуманітарної операції.

Присутність представників медіа покликана забезпечити максимальну прозорість дій та виконання досягнутих домовленостей під час передачі допомоги жителям у зоні кризи.

Що було відомо раніше?

Нагадаємо, раніше ми писали, що режим припинення вогню на визначених ділянках фронту запровадили 27 жовтня заради розмінування шляхів та доставки вантажів.

Домовленості також передбачають створення безпечних умов для виїзду цивільного населення з окупованого міста.

Перед цим повідомлялося, що Омбудсман Дмитро Лубінець 29 жовтня погодився дістатися тимчасово окупованих Олешок через Росію. Таке рішення ухвалили через неможливість безпечно перетнути лінію фронту.

В офісі омбудсмана пояснили, що перетин річки неможливий через мінування, а на лінії фронту діють відповідні обмеження. Тому, щоб гуманітарна місія відбулася швидко й безпечно, Лубінець погодився на маршрут через територію Росії. Так, омбудсман прибув до Гомеля, звідки вилетів одним літаком із російськими представниками.