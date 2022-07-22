Где переселенцы и украинцы в оккупации могут получить финансовую помощь – список организаций

Украинцы, пострадавшие от войны, могут рассчитывать на финансовую помощь. Ее будут предоставлять тем, кто остается под временной оккупацией или смог выбраться на подконтрольную Украине территорию.

Перечнем организаций, оказывающих помощь переселенцам, поделился мэр Мелитополя Иван Федоров. Он подчеркнул, что составить список помогли специалисты Открытого пространства помощи "Саме тут".

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Где можно получить финансовую помощь

UNICEF. Соответствующая организация занимается помощью многодетным семьям, а также семьям с детьми с инвалидностью. Она выделяет по 2200 гривен на каждого члена семьи в течение трех месяцев. Но важное условие: получателю не поступали средства от других фондов. Чтобы зарегистрироваться в этом приложении, перейдите по ссылке.

еПомощь. Также можно зарегистрироваться на этой платформе, если вы этого не сделали. По ссылке можно проверить статус заявки, которую вы оставили.

The 1k Project. Эта организация выделяет на каждую семью по 1000 долларов. Перейдите по ссылке, чтобы зарегистрироваться и подать заявку.

Gate to Ukraine. Соответствующая организация также помогает пострадавшим от войны украинским семьям. Она выделяет 1 тысячу долларов. Для этого нужно пройти регистрацию, а также сделать видеообращение.

Запорожский благотворительный фонд "Єдність за майбутнє". Он также направляет на каждого человека по 2200 гривен. Для этого сначала нужно совершить звонок по этому номеру +38 067 105 28 03 или зарегистрироваться на сайте.

БФ "СОС Дитячі Містечка Україна". Этот благотворительный фонд занимается помощью названным семьям, детским домам семейного типа, а также семьям тех опекунов, которые заботятся о трех или более детях, еще не достигших 18-летнего возраста. По этой ссылке можно зарегистрироваться.

Если вам необходима финансовая компенсация расходов на медикаменты, то вы можете пройти по этой ссылке . Там нужно заполнить форму.

"Спілка". Соответствующая организация оказывает финансовую помощь в размере от 25 до 100 долларов на человека. Если же речь идет о семье, то эта сумма колеблется от 100 до 300 долларов. Регистрируйтесь по этой ссылке.

"Українські сестри". Эта организация занимается поддержкой матерей-одиночек, беременных, а также женщин, попавших в затруднительное положение. По соответствующей ссылке вас ожидает регистрация.

Кроме того, можно обратиться непосредственно к специалистам "Саме тут". Для этого можно позвонить по телефону +38 (067) 329 01 81. Этот же номер можно написать в мессенджеры. Также у вас есть возможность посетить офис, расположенный в городе Запорожье по адресу проспект Соборный, 9.

Напомним, что некоторым вынужденно переселенным лицам придется вернуть часть полученных ими средств. Речь идет о тех, кто без предварительного обращения в социальные службы покинет временное место жительства.

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