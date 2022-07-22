Переліком організацій, які надають допомогу переселенцям, поділився мер Мелітополя Іван Федоров. Він підкреслив, що скласти список допомогли фахівці Відкритого простору допомоги "Саме тут".

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Де можна отримати фінансову допомогу

UNICEF. Відповідна організація займається допомогою багатодітним сім'ям, а також сім'ям з дітьми з інвалідністю. Вона виділяє по 2 200 гривень на кожного члена сім'ї упродовж трьох місяців. Але є важлива умова: отримувачу не надходили кошти від інших фондів. Щоб зареєструватись у цій програмі – перейдіть за посиланням.

єДопомога. Також можна зареєструватись на цій платформі, якщо ви досі цього не зробили. За посиланням можна перевірити статус заявки, яку ви залишили.

The 1k Project. Ця організація виділяє на кожну сім'ю по 1 тисячі доларів. Переходьте за посиланням, щоб зареєструватись та подати заявку.

Gate to Ukraine. Відповідна організація також допомагає українським сім'ям, які постраждали від війни. Вона виділяє 1 тисячу доларів. Для цього потрібно пройти реєстрацію, а також зробити відеозвернення.

Запорізький благодійний фонд "Єдність за майбутнє". Він також спрямовує на кожну людину по 2 200 гривень. Для цього спочатку потрібно здійснити дзвінок за цим номером +38 067 105 28 03 або ж зареєструватись на сайті.

БФ "СОС Дитячі Містечка Україна". Цей благодійний фонд займається допомогою названим сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу, а також сім'ям тих опікунів, чиї турбуються про трьох або більше дітей, які ще не досягнули 18-річного віку. За цим посиланням можна зареєструватись.

Увага! Якщо вам необхідна фінансова компенсація витрат на медикаменти, то ви можете пройти за цим посиланням. Там необхідно заповнити форму.

"Спілка". Відповідна організація надає фінансову допомогу у розмірі від 25 до 100 доларів на людину. Якщо ж мовиться про сім'ю, то ця сума коливається у межах від 100 до 300 доларів. Реєструйтесь за цим посиланням.

"Українські сестри". Ця організація займається підтримкою матерів-одиначок, вагітних, а також жінок, котрі потрапили у скрутне становище. За відповідним посиланням на вас очікує реєстрація.

Крім того, можна звернутись безпосередньо до фахівців простору "Саме тут". Для цього можна зателефонувати за номером телефона +38 (067) 329 01 81. На цей же номер можна написати у месенджери. Також у вас є можливість завітати до офісу, розташованого у місті Запоріжжя за адресою проспект Соборний, 9.

Нагадаємо, що деяким вимушено переселеним особам доведеться повернути частину коштів, які вони отримали. Мовиться про тих, хто без попереднього звернення до соціальних служб покине тимчасове місце проживання.

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