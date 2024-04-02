100 миллиардов долларов для Украины: в НАТО предлагают создать пятилетний фонд, – СМИ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд союзнических взносов. Речь идет о сумме в размере 100 миллиардов долларов.

По данным источников Bloomberg, речь идет о 100 миллиардах долларов в течение пяти лет для Украины в рамках пакета. Его должны будут подписать лидеры стран-членов Альянса на саммите в Вашингтоне.

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Предложение может измениться

По словам собеседника агентства, члены Альянса все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения взносов относительно 100 миллиардов долларов для нашего государства.

В частности, разговор будет касаться того, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме. В то же время источники считают, что предложение, скорее всего, изменится до того, как союзники придут к согласию.

Вероятно, в рамках пакета помощи Североатлантический альянс может взять на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", которая координирует поставки Киеву оружия.

Изменение парадигмы Альянса

Отмечается, что с верховным главнокомандующим НАТО генералом Крисом Каволи во главе такой шаг может защитить эту структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов в США.

В частности. если союзники поддержат предложение Столтенберга, это будет означать изменение парадигмы Альянса, который ранее дистанцировался от действий, которые могли быть восприняты как втягивание в более широкую войну с Россией, на более активную помощь Украине.

Блинкен заявил, что Украина вступит в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты планируют обсудить разработку дорожной карты вступления Украины в НАТО на саммите Альянса. По предварительно обнародованным данным, он запланирован на 9 – 11 июля в Вашингтоне.

Блинкен во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Франции Стефаном Сежурне обсудил саммит Североатлантического альянса и вопрос членства Украины. Более подробно эту тему обсудят на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

В то же время американский чиновник напомнил, что во время прошлогоднего саммита НАТО в Вильнюсе союзники заверили, что Украина вступит в Альянс. Он пояснил, что такая "дорожная карта" станет "необходимым мостиком", который позволит Украине стать членом НАТО.