Куда обращаться за помощью для ветеранов и их семей: подробное объяснение

Пожалуй, важнейшая в помощи ветеранам боевых действий психологическая реабилитация. Украинский ветеранский фонд запустил горячую линию кризисной поддержки.

Куда обращаться ветеранам и что нужно для возмещения – об этом 24 каналу рассказала Наталья Калмыкова – исполнительный директор фонда.

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По ее словам, этот проект начали, потому что сейчас в условиях острого стресса, за последние несколько месяцев ставшего хроническим, человеку часто нужно с кем-то поговорить об этом.

Следует заметить, что кризисная поддержка несколько отличается от психологической в ее классическом смысле. Она сиюминутная.

Дальше людей направляют туда, где уже можно получить постоянную психологическую помощь.

Куда звонить

На бесплатную горячую линию кризисной помощи и поддержки от Украинского ветеранского фонда можно звонить с понедельника по воскресенье с 10:00 до 20:00 по номеру +38 (067) 400 46 60 или сразу на сайте Фонда со смартфона.

На него могут звонить ветераны, в том числе действующие военнослужащие, члены их семей – люди, оказавшиеся в критических ситуациях и нуждающиеся в кризисной поддержке здесь и сейчас.

На горячей линии работают специалисты, также ветераны войны.

Украинский ветеранский фонд – это государственное учреждение, которое действует при Министерстве по делам ветеранов Украины, задачей которого является увеличение возможности государства по реализации ветеранской политики.

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Что нужно для возмещения с УВФ

Также в фонде работает проект по финансовой поддержке дел семей ветеранов. Он финансируется из госбюджета.

Для того чтобы претендовать на возмещение части расходов необходимо представить следующие документы:

иметь статус участника боевых действий или других категорий (лица с инвалидностью в результате войны, участника войны и члена семьи ветерана войны);

копию паспорта заявителя с регистрацией местожительства;

копию справки о взятии на учет внутриперемещенного лица;

копию выписки или извлечения из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований или самозанятое лицо;

копии документов, подтверждающих расходы, произведенные после 24 февраля 2022 года для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами (чек или расходная накладная).

Впоследствии нужно отправить свою заявку с документами через аппликационную форму на сайте в разделе "Микрофинансирование бизнеса".

Ждать ответа от фонда после проверки пакета документов. А после одобрения – получить средства.

Реабилитация украинских ветеранов

Правительство уже разрабатывает программы для поддержки военнослужащих, чтобы помочь им вернуться в гражданскую жизнь.

Самым первым пунктом в помощи ветеранам боевых действий психологическая реабилитация. Украинское правительство избрало в этом направлении новый подход и уже одобрило соответствующее постановление.

Также для украинских защитников и защитниц предусмотрена программа поддержки ветеранского бизнеса.

Семьи ветеранов, помимо прочего, могут получить грант в размере 20 000 гривен от ветеранского фонда.

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Тем, кто не является внутренне перемещенным лицом, помощь не выплачивают.