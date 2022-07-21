Куди звертатись ветеранам та що потрібно для відшкодування – про це 24 каналу розповіла Наталія Калмикова – виконавча директорка фонду.

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За її словами, цей проєкт розпочали, тому що зараз в умовах гострого стресу, який за останні кілька місяців став хронічним, людині часто потрібно з кимось поговорити про це.

Варто зауважити, що кризова підтримка дещо відрізняється від психологічної у її класичному сенсі. Вона одномоментна.

Далі людей спрямовують туди, де вже можна отримати сталу психологічну допомогу.

Куди дзвонити

На безкоштовну гарячу лінію кризової допомоги та підтримки від Українського ветеранського фонду можна телефонувати можна з понеділка по неділю із 10:00 до 20:00 за номером +38 (067) 400 46 60 або ж відразу на сайті Фонду зі смартфона.

На неї можуть телефонувати ветерани, які в тому числі є діючими військовослужбовцями, члени їхніх родин – люди, які опинились у критичних ситуаціях і потребують кризової підтримки тут і зараз.

На гарячій лінії працюють фахівці, які також є ветеранами війни.

Довідка. Український ветеранський фонд – це державна установа, яка діє при Міністерстві у справах ветеранів України, завданням якої є збільшення спроможності держави з реалізації ветеранської політики.

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Що потрібно для відшкодування з УВФ

Також у фонді працює проєкт із фінансової підтримки справ родин ветеранів. Він фінансується із держбюджету.

Для того, щоб претендувати на відшкодування частину витрат необхідно подати такі документи:

мати статус учасника бойових дій або інших категорій (особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника війни та члена сім’ї ветерана війни);

копію паспорта заявника з реєстрацією місця проживання;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копію виписки чи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб − підприємців та громадських формувань чи самозайняту особу;

копії документів, що підтверджують витрати, здійснені після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів (чек або видаткова накладна).

Згодом потрібно надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму на сайті в розділі "Мікрофінансування бізнесу".

Чекати на відповідь від фонду після перевірки пакету документів. А після схвалення − отримати кошти.

Варто зазначити. Тим, хто не є внутрішньо переміщеною особою допомогу не виплачують.

Реабілітація українських ветеранів

Уряд уже розробляє програми для підтримки військовослужбовців, щоб допомогти їм повернутися до цивільного життя.

Найпершим пунктом у допомозі ветеранам бойових дій є психологічна реабілітація. Український уряд обрав у цьому напрямку новий підхід та вже схвалив відповідну постанову.

Також для українських захисників та захисниць передбачена програма з підтримки ветеранського бізнесу.

Родини ветеранів, крім іншого, можуть отримати грант у розмірі 20 000 гривень від ветеранського фонду.

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