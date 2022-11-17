Какую помощь могут получить переселенцы в Украине

Из-за войны тысячи украинцев вынуждены были покинуть свои дома и города в поисках безопасности. И украинские власти, и международные организации начали поддерживать и помогать ВПЛ, оказывая им разнообразную помощь.

24 канал собрал информацию о всех программах денежной помощи внутренне перемещенным лицам, которые сейчас действуют в Украине. Рассказываем, кто и какую помощь может получить согласно этим программам.

Внимание Новая денежная помощь для переселенцев и жителей деоккупированных территорий: как получить

Первое, что нужно сделать – найти в городе, куда вы приехали, ближайший центр предоставления административных услуг или управление социальной защиты.

В ЦНАП и в соцзащите должны подсказать переселенцам, куда обращаться дальше, какие документы нужны. Там же производят регистрацию внутренних переселенцев.

"Дия" содержит инструкцию, как и где можно получить справку о статусе ВПЛ и какие документы нужны.

Выплаты от государства

В общей сложности на выплаты внутренне перемещенным лицам уже направлено более 42 миллиардов гривен. Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, заверила, что средства на выплаты переселенцам в бюджете есть.

Чиновница напомнила, что ежемесячное государственное пособие на проживание лицам с инвалидностью и детям составляет 3 тысячи гривен, для остальных ВПЛ – 2 тысячи гривен.

Бесплатные продуктовые наборы

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий объяснили, что продовольственная помощь оказывается наиболее уязвимым категориям граждан, в частности, ВПЛ, пенсионерам и состоящим на учете в территориальных центрах соцобслуживания.

Помощь можно получить по месту фактического пребывания в областных центрах или общинах. При себе необходимо иметь паспорт, пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий личность, идентификационный номер и документ, удостоверяющий статус ВПЛ.

Вот перечень горячих линий в западных областях, где сейчас наибольшее количество ВПЛ. По этим номерам можно получить консультацию и узнать, когда и где будут выдавать помощь:

Львовская область – (032) 259-60-31

Ровенская область – (0362) 40-01-00, +38 (098) 505-83-25

Ивано-Франковская область – (068) 376-77-62, (0342) 55-18-68, +38 (093) 705-85-31

Волынская область – (096) 881-80-91

Закарпатская область – (096) 284-33-68

Черновицкая область – 0800 335-047

Обратите внимание! Кроме того, можно обращаться на горячую линию уполномоченного по ВПЛ по номеру:

+38 (066) 813-62-39.

Как получить 6600 гривен через "Дию"

В Украине скоро начнется вторая волна выплат в размере 6600 гривен внутренне перемещенным лицам.

Помощь будет финансировать благотворительный фонд "Право на защиту". Выплаты через "Дію" получат пострадавшие жители Броваров, Бучи, Ирпеня и других населенных пунктов Киевской области, а с ноября – и ВПЛ из Харьковской области.

Помощь по-прежнему будет выплачиваться в течение 3 месяцев – по 2200 гривен в месяц.

Кто может получить помощь:

граждане в возрасте от 55 лет;

беременные женщины;

одинокие матери с детьми младше двух лет;

лица с инвалидностью;

неполные семьи.

Предпочтение будет отдаваться внутренним переселенцам, ставшим на учет в течение последнего месяца.



Какую помощь могут получить ВПЛ в Украине / Фото ЮНИСЕФ

По 1800 гривен на коммуналку

С 24 февраля в Украине зарегистрировано около 3,5 миллиона внутренне перемещенных лиц. Общее количество ВПЛ, зарегистрированных в Украине, составляет 4,8 миллиона. Это соотносится с населением нескольких крупных областных центров.

В Украине материальные выплаты на оплату коммуналки получают 2,5 миллиона семей, средний размер субсидии – 1800 гривен. Переселенцы могут переоформить свои субсидии, получаемые ранее во временно оккупированных регионах. Для этого нужно обратиться в Центр предоставления админуслуг.

Главное условие – общая сумма коммунальных платежей не должна превышать 20% совокупного дохода семьи. Разницу между расходами на коммунальные услуги и этими 20% уплатят из государственного бюджета. При этом субсидию могут получить как собственники жилья, так и арендаторы и переселенцы.

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Выплаты жителям Харьковщины

Недавно стало известно о новом виде помощи, который сможет получить определенная категория граждан. Так, выплаты в размере от 10 до 25 тысяч гривен от Международного Красного Креста получат граждане, пострадавшие из-за вторжения России. В частности, речь идет о Боровской территориальной общине в Харьковской области.

Выплаты смогут получить граждане по следующим критериям:

люди, получившие ранения в результате военных действий;

семьи погибших мирных жителей;

люди, потерявшие свое жилье в результате боевых действий.

Как определить размер помощи:

Тем, кто был ранен или потерял своих близких из-за вооруженного вторжения России, запланированы выплаты в размере 10 – 15 тысяч гривен.

Гражданам, потерявшим в результате войны жилье, – 25 тысяч гривен.

Пока все еще дорабатывают механизм выплат. После того, как алгоритм действий будет спланирован, его обнародуют на официальных информационных ресурсах Боровского поселкового совета.

Доплата к пенсии за детей

Пенсионерам, которые не работают и содержат детей до 18 лет, государство выплатит надбавки – по 150 гривен на каждого. Понимаем, что сумма небольшая, но при нынешних условиях такая информация многим может пригодиться.

Пенсионеру необходимо обратиться с заявлением в отделение Пенсионного фонда Украины по месту получения пенсии и предоставить документы:

паспорт;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

трудовую книжку пенсионера;

свидетельство о рождении ребенка, находящегося на содержании пенсионера;

справки уполномоченных органов с места жительства о содержании или совместном проживании с заявителем.

Выплата надбавки продлится до достижения иждивенцем 18 лет.

Компенсации от государства

Компенсацию 450 гривен за коммунальные услуги могут получить те, кто приютил у себя дома ВПЛ.

Получить эти деньги можно так:

подать заявление о готовности приютить людей в орган местного самоуправления (ОМС) по месту жительства или через сайт Прихисток;

подать соответствующее заявление в ОМС после поселения переселенцев;

до пятого числа каждого месяца информировать ОМС о количестве дней и проживающих переселенцев;

получить компенсацию.

По 6 500 грн за трудоустройство ВПЛ

Украинские предприниматели смогут получать по 6500 гривен за каждого нанятого на работу переселенца.

Подать заявку на получение компенсации можно через сервис Дия. Деньги можно получить за первый и второй месяц работы переселенца.

Помощь от международных организаций и фондов

Как получить выплаты от ООН

Программа выплат помощи внутренне перемещенным лицам, осуществляемым на средства программ ООН. Она утверждена Кабинетом Министров Украины еще 14 апреля 2022 года.

По этой программе помощь в размере 2220 гривен могут получить внутренне перемещенные лица, которые из-за войны вынуждены были эвакуироваться на безопасные территории.

2220 гривен выплачиваются на каждого члена семьи на банковский счет переселенца. Сначала предполагались выплаты на 3 месяца, но в сентябре срок действия программы продлили. Следовательно, все участники программы получат по 2200 гривен в течение шести месяцев. Общая сумма пособия составляет 13 200 гривен.

Помощь по программе ООН предоставляется дополнительно к помощи государства (2 000 гривен на человека и 3 000 гривен для детей или лиц с инвалидностью). То есть можно получить в месяц 2000 гривен на взрослого от государства и 2220 гривен от ООН.

На 2 200 гривен могут рассчитывать внутренне перемещенные лица, независимо от того, зарегистрировались ли они предварительно как ВПЛ, а также пострадавшее население на подконтрольных Украине территориях. Для получения этих средств необходимо обратиться в органы социальной защиты населения территориального общества.

За подробной информацией можно обратиться по телефону: 0-800-307-711.



Международные организации помогают пострадавшим в войне украинцам / Фото Суспільне

Программа выплат от UNICEF

Помощь по этой программе предоставляется при поддержке организации ЮНИСЕФ "Спільно". Размер пособия составляет 2200 гривен ежемесячно на каждого члена семьи, но не более чем на пять человек.

Такая помощь выплачивается родителям или усыновителям на каждого человека в семье, если в семье:

3 и более детей до 18 лет, из которых по крайней мере один ребенок не достиг двух лет,

2 и более детей до 18 лет, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью.

Чтобы получить помощь, необходимо подать заявку на сайте ЮНИСЕФ. Уточнить вопрос можно, позвонив по горячей линии: 0-800-600-017.

Программа выплат от Норвежского совета по делам беженцев (NRC)

Помощь могут получить ВПЛ независимо от текущего местоположения; граждане Украины, проживающие в районах, пострадавших в результате боевых действий.

Выплаты получают самые уязвимые категории среди зарегистрировавшихся в программе. Помощь в размере 2200 гривен будет выплачиваться на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

Чтобы зарегистрироваться, нужно воспользоваться мессенджером WhatsApp. Если его нет, установить на смартфоне.

Добавить в контакт номер 0 800 609 844

Отправить на указанный номер сообщение с текстом: "NRC"

После этого вы получите уведомление с инструкциями для успешной регистрации.

Заявка на получение пособия рассматривается в течение 10 дней, после чего на WhatsApp поступит уведомление о начислении или не начислении средств. В случае предоставления денежной помощи средства поступят через месяц после регистрации.

На помощь могут рассчитывать только переселенцы, которые не регистрировались и не получали денежную помощь от ООН или других иностранных организаций (выплаты ВПЛ от государства не учитываются).

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Какими будут выплаты в 2023 году: чего ждать

По словам премьера Дениса Шмыгаля, одной из главных целей на 2023 год остается комплексная поддержка ВПЛ и жителей деоккупированных территорий.

В правительстве напомнили, что с начала полномасштабной войны Украина формирует продовольственные наборы, которые местные власти распределяют среди переселенцев и жителей прифронтовых общин.

Кроме того, из резервного фонда выделят более 34 миллионов гривен компенсации государственным и коммунальным учреждениям за безвозмездное размещение переселенцев. Это позволит им рассчитаться за коммунальные услуги и в дальнейшем принимать переселенцев.

Могут ли отменить выплаты Да, статус ВПЛ и все социальные выплаты можно потерять, когда вы уезжаете с места временной регистрации. Неважно, возвращаетесь ли домой, выезжаете за границу, или в другое безопасное место. В течение 10 дней нужно сообщить о переезде: подать новое заявление в орган местной власти или заявку через портал "Дия". Если же этого не сделать, выплаты отменят, а те которые успеете получить безосновательно придется даже вернуть.

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