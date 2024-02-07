Палата представителей США не поддержала законопроект о помощи Израилю без средств Украине

Палата представителей США 6 февраля не смогла принять законопроект о помощи Израилю на сумму 17,6 миллиарда долларов. Эта инициатива не содержала средств для Украины.

Журналисты Politico отметили, что сейчас Конгресс пытается найти средство, благодаря которому бы удалось принять деньги для иностранных союзников. В то же время в американский парламент уже внесли альтернативную инициативу.

К теме Байден наложит вето на законопроект о помощи Израилю без поддержки Украины

Палата представителей не приняла помощь Израилю без Украины

Авторы материала рассказали, что в США рассматривали законопроект о помощи Израилю по ускоренной процедуре, что требует поддержки двух третей конгрессменов.

По результатам голосования почти четыре десятка демократов проголосовали "за", тогда как более десятка республиканцев выступили против этой меры.

В Белом доме назвали это "циничным политическим маневром", поскольку республиканцы решительно отвергают более всеобъемлющее и двухпартийное соглашение о безопасности границы и помощи иностранным государствам, согласованное в Сенате.

Конгрессмен Роза ДеЛауро назвала эту помощь "политическим трюком республиканцев и спикера" и сказала, что эти "политические вещи не включают никакой гуманитарной помощи".

Ранее спикер Палаты представителей США Майк Джонсон отмечал, что нет времени колебаться.

История побуждает нас действовать смело и решительно, чтобы защитить Израиль и наших граждан,

– говорил он.

Член конгрессмена Стени Хойер, бывший член демократического руководства, сказал, что он просил Джонсона отдельно вынести законопроекты о предоставлении иностранной помощи. Но он хочет, чтобы израильский законопроект также предусматривал гуманитарную помощь для Газы.

"Я считаю, что за Украину есть 300 голосов, а за Израиль – 400 голосов", – сказал он в интервью.

Прогрессивная группа Конгресса также отвергла идею поддержки законопроекта без помощи палестинцам.

В Конгрессе предлагают альтернативный вариант законопроекта

Председатель Комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол, республиканец из Техаса, выдвинул законопроект с сочетанием помощи Израилю и Украине вместе с "противодействием Китаю".

Это, вероятно, придет обратно из Сената, я предполагаю,

– сказал он в интервью.

В то же время 6 февраля лидер большинства в Сенате Чак Шумер повторил свою позицию, согласно которой помощь Израилю, Украине и Тайваню должна осуществляться вместе с изменениями безопасности границ.

Республиканцы хотят провалить помощь Украине