FPV, разведывательные дроны и бомберы: Кличко передал военным почти 2700 БПЛА

Киев передал военным новую партию техники для выполнения боевых задач. Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады получили почти 2700 беспилотников различных типов, а также 12 наземных роботизированных комплексов.

О передаче помощи сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, в партию вошли FPV-дроны, разведывательные беспилотники, самолеты-камикадзе и комплексы ударных бомберов.

Какие беспилотники получили военные

Всего бригаде передали:

2200 FPV-дронов различных типов;

450 разведывательных БПЛА Mavic 3 Pro и Matrice 4;

28 самолетов-камикадзе;

10 беспилотников самолетного типа;

2 комплекса ударных бомберов.

Кроме того, военные получили 12 наземных роботизированных комплексов.

"Передал защитникам на фронт новую партию помощи от общины столицы. Бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады отправили еще почти 2700 БПЛА различных типов", – написал Виталий Кличко.

Военные получили помощь / Фото с Telegram-канала Виталия Кличко

Сколько дронов Киев передал военным с начала года

По словам мэра, с начала 2026 года община столицы передала военным различных бригад уже более 65 тысяч беспилотников. Киев продолжает увеличивать объемы помощи подразделениям Сил обороны.

Напомню, вчера Киевсовет выделил из городского бюджета еще 1 миллиард гривен на поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Всего в этом году мы направляем на поддержку защитников уже 6 миллиардов гривен,

– подчеркнул Виталий Кличко.

Дополнительное финансирование предусмотрено в рамках городской целевой программы "Защитник Киева". Мэр заверил, что столица и в дальнейшем будет помогать нашим бойцам.