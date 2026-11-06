FPV, разведывательные дроны и бомберы: Кличко передал военным почти 2700 БПЛА
Киев передал военным новую партию техники для выполнения боевых задач. Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады получили почти 2700 беспилотников различных типов, а также 12 наземных роботизированных комплексов.
О передаче помощи сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале. По его словам, в партию вошли FPV-дроны, разведывательные беспилотники, самолеты-камикадзе и комплексы ударных бомберов.
Какие беспилотники получили военные
Всего бригаде передали:
- 2200 FPV-дронов различных типов;
- 450 разведывательных БПЛА Mavic 3 Pro и Matrice 4;
- 28 самолетов-камикадзе;
- 10 беспилотников самолетного типа;
- 2 комплекса ударных бомберов.
Кроме того, военные получили 12 наземных роботизированных комплексов.
"Передал защитникам на фронт новую партию помощи от общины столицы. Бойцам 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады отправили еще почти 2700 БПЛА различных типов", – написал Виталий Кличко.
Военные получили помощь / Фото с Telegram-канала Виталия Кличко
Сколько дронов Киев передал военным с начала года
По словам мэра, с начала 2026 года община столицы передала военным различных бригад уже более 65 тысяч беспилотников. Киев продолжает увеличивать объемы помощи подразделениям Сил обороны.
Напомню, вчера Киевсовет выделил из городского бюджета еще 1 миллиард гривен на поддержку Сил безопасности и обороны Украины. Всего в этом году мы направляем на поддержку защитников уже 6 миллиардов гривен,
– подчеркнул Виталий Кличко.
Дополнительное финансирование предусмотрено в рамках городской целевой программы "Защитник Киева". Мэр заверил, что столица и в дальнейшем будет помогать нашим бойцам.