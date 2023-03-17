Помощь медленная, но постоянная: почему Запад избрал именно такую модель поставок оружия Украине

Издание Politico пишет о том, что Украина больше не может терять время. США подталкивают Киев к весеннему контрнаступлению, пытаясь приблизить его сроки. Мол, Вашингтон все больше волнуется, хватит ли амуниции, ПВО и других средств.

Интересно, что это зависит только от партнеров, но политика – очень многогранная вещь. Одна история – это риторика, другая – это процессуальные вещи. Об этом 24 Канала сказал экс-советник министра внутренних дел Украины Ростислав Смирнов.

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"Обещать не значит жениться". Так же и здесь: заявить – не значит, что это будет", – отмечает экс-советник МВД.

Помощь будет поступать, но партнеры выбрали циничный путь

Как вспомнил Смирнов, в прошлом году мы нередко попадали в некий информационный капкан, когда проходит "Рамштайн" или какая-то встреча, и нам говорят: "Мы вам предоставим столько-то артиллерии, столько-то танков". В нашем понимании это требуется до месяца времени – с учетом логистики. А эта история может затягиваться на несколько месяцев.

На самом деле мир в некоторой степени циничен, мы должны это понимать. Каждый думает о своей стране. По-моему, они выбрали путь медленной, но контролируемой войны с Россией,

– убежден бывший советник министра внутренних дел Украины.

Безусловно, никакой эскалации конфликта для украинцев уже не может быть. Но западные страны опасаются, что она может прийти на территории их стран. Поэтому они дают оружие постепенно.

"Убивают врага медленно. Когда ты делаешь это медленно – ты это контролируешь. Это как с автомобилем: когда ты едешь со скоростью 50 километров в час, он управляемый. Ты можешь среагировать, понять, что дальше делать, куда поворачивать. А когда ты едешь со скоростью 200 километров, ты не всегда можешь среагировать и понять, куда он несется", – объяснил экс-советник МВД.

Безусловно, поддержка наших партнеров действительно весома, мы за нее очень благодарны. Без техники западного образца, акцентирует Смирнов, мы не выстояли бы столько времени и не смогли бы добиться значительных результатов на фронте.

Но западные партнеры выбрали несколько циничный путь. Это единогласное оказание помощи – они будут это делать столько, сколько потребуется, но они очень боятся резких поворотов.

– подчеркнул Смирнов.

Поэтому мы до сих пор не можем получить самолеты, ракеты дальнего радиуса действия, чтобы уничтожать технику и пункты управления врага в тылу. Наши партнеры думают, добавляет бывший советник МВД, что мы сразу начнем стрелять по Кремлю вместо того, чтобы освобождать Донецк, Луганск и Крым.

"Это процесс. Каждый день работают наши дипломаты и политики. Вскоре ожидаем хорошие новости с "Рамштайна". Не всегда можно ответить на вопрос: "Почему так долго", – подытожил Смирнов.

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