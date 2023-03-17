Цікаво, що це залежить лише від партнерів, але політика – дуже багатогранна річ. Одна історія – це риторика, інша – це процесуальні речі. Про це 24 Каналу сказав ексрадник міністра внутрішніх справ України Ростислав Смірнов.

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"Обіцяти не означає одружитися". Так само і тут: заявити – не означає, що це буде", – зауважує ексрадник МВС.

Допомога надходитиме, але партнери обрали цинічний шлях

Як пригадав Смірнов, минулого року ми нерідко потрапляли у такий собі інформаційний капкан, коли відбувається "Рамштайн" чи якась зустріч, і нам кажуть: "Ми вам надамо стільки-то артилерії, стільки-то танків". У нашому розумінні це потребує до місяця часу – з урахуванням логістики. А ця історія може затягується на декілька місяців

Насправді світ деякою мірою цинічний, ми повинні це розуміти. Кожен думає про свою країну. Як на мене, вони обрали шлях повільної, але контрольованої війни з Росією,

– переконаний колишній радник міністра внутрішніх справ України.

Безумовно, жодної ескалації конфлікту для українців вже бути не може. Але західні країни бояться, що вона може прийти на території їхніх країн. Тому вони надають зброю поступово.

"Вбивають ворога повільно. Коли ти робиш це повільно – ти це контролюєш. Це як з автомобілем: коли ти їдеш зі швидкістю 50 кілометрів на годину, він є керованим. Ти можеш зреагувати, зрозуміти, що далі робити, куди повертати. А коли ти їдеш зі швидкістю 200 кілометрів, ти не завжди можеш зреагувати й зрозуміти, куди він несеться", – пояснив ексрадник МВС.

Безумовно, підтримка наших партнерів є справді вагомою, ми за неї дуже вдячні. Без техніки західного зразка, акцентує Смірнов, ми б не вистояли стільки часу і не змогли б досягти значних результатів на фронті.

Але західні партнери вибрали дещо цинічний шлях. Це одностайне надання допомоги – вони будуть це робити стільки, скільки буде потрібно, та вони дуже бояться різких поворотів,

– підкреслив Смірнов.

Саме тому ми досі не можемо отримати літаки, ракети дальнього радіуса дії, щоб знищувати техніку й пункти управління ворога в тилу. Наші партнери думають, додає колишній радник МВС, що ми одразу почнемо стріляти по Кремлю замість того, щоб звільняти Донецьк, Луганськ й Крим.

"Це процес. Щодня працюють наші дипломати й політики. Невдовзі очікуємо на гарні новини з "Рамштайну". Не завжди можна відповісти на питання: "Чому так довго", – підсумував Смірнов.

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