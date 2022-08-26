Палатный и "Украинская команда" привезли на передовую тепловизоры, дроны и компьютерную технику
Источник:фейсбук Артура Палатного
Представители волонтерского штаба "Украинская команда" и Артур Палатный привезли на передовую военное снаряжение, форму и компьютерную технику.
Военную помощь передали бойцам 72 ОМБр имени Черных Запорожцев и батальона "Свобода". Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный.
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"Передали нашим героям дроны, тепловизоры, бронеплиты, комплекты формы, маскировочные халаты, планшеты, ноутбуки и мобильные зарядные станции. Эти вещи пригодятся в борьбе с российскими оккупантами и помогут защитить жизнь наших бойцов. Были рады увидеть наших друзей – генералов полиции Андрея Крищенко и Сергея Князева, которые сейчас несут службу в рядах ВСУ. Они передали благодарности и поздравления всем украинцам, которые помогают фронту и поддерживают нашу армию", – заявил Палатный.
Военные поблагодарили волонтеров за поддержку.
Эта помощь в первую очередь предназначена для эффективной борьбы с русскими оккупантами и защиты наших солдат. Мы благодарим и ждем в гости в любое время,
– сказал представитель 72 ОМБр имени Черных Запорожцев Сергей Князев.
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