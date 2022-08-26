Військову допомогу передали для бійців 72 ОМБр імені Чорних Запорожців і батальйону "Свобода". Про це повідомив керівник "Української команди" Артур Палатний.

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"Передали нашим героям дрони, тепловізори, бронеплити, комплекти форми, маскувальні халати, планшети, ноутбуки та мобільні зарядні станції. Ці речі стануть в пригоді в боротьбі із російськими окупантами та допоможуть захистити життя наших бійців. Були раді побачити наших друзів – генералів поліції Андрея Крищенка та Сергія Князєва, які зараз несуть службу у лавах ЗСУ. Вони передали подяки і вітання всім українцям, які допомагають фронту та підтримують нашу армію", – заявив Палатний.

Військові подякували волонтерам за підтримку.

Ця допомога в першу чергу призначена для ефективної боротьби з російськими окупантами та захисту наших солдатів. Ми дякуємо і чекаємо в гості в будь-який час,

– сказав представник 72 ОМБр імені Чорних Запорожців Сергій Князєв.

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