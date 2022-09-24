В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными представили для ознакомления образцы вещей, которые получают освобожденные из плена защитники.

Важно Тяжелые ампутации, некоторые потеряли жилье: в Украине начали сбор на освобожденных защитников "Азовстали"

Наборы продумали до мелочей

Помощь от государства удобно упакована в небольшой рюкзак и делится на наборы для мужчин и женщин. В частности, в наборах первой необходимости есть :

нижнее белье,

спортивный костюм,

обувь,

средства гигиены (щипчики, чтобы обрезать ногти, влажные и сухие салфетки, качественный шампунь, а для женщин — прокладки),

продукты питания,

телефон и SIM-карта.

Мы понимаем, как важно, чтобы дома тебя встречали с добром и теплом. Вещи в наборе должны быть не только полезными, но и приятными и с заботой о каждой потребности,

– рассказали в Национальном информационном бюро.

Национальное информационное бюро, Минреинтеграции и волонтерские организации таких комплектов сформировали почти 800.

Возвращение защитников "Азовстали": что известно

Вечером 21 сентября Украине удалось освободить из российского плена 215 украинцев. Среди них были 124 офицера, из которых 108 – защитники "Азовстали".

В частности, домой вернулись командиры защитников "Азовстали" Прокопенко и Волына, а также глава полиции Мариуполя и "Птичка".

Также стало известно, что наших защитников обменяли на виктора медведчука и оккупантов. По этому поводу сеть взорвалась мемами с главным месседжем: "Нах*р нам медведчук". 24 канал собрал самые яркие из них.

Обратите внимание – защитники "Азовстали" дома!: видео