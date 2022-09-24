У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими представили для ознайомлення зразки речей, які отримують звільнені з полону захисники.

Важливо Важкі ампутації, дехто втратив житло: в Україні почали збір на звільнених захисників "Азовсталі"

Набори продумали до дрібниць

Допомога від держави зручно запакована у невеликий наплічник та поділяється на набори для чоловіків та жінок. Зокрема, у наборах першої необхідності є:

спідня білизна,

спортивний костюм,

взуття,

засоби гігієни (щипчики, аби обтинати нігті, вологі та сухі серветки, якісний шампунь, а для жінок — прокладки),

продукти харчування,

телефон та sim-карта.

Ми розуміємо, наскільки важливо, щоб вдома тебе зустрічали з добром та теплом. Речі у наборі мають бути не лише корисними, але й приємними і з турботою про кожну потребу,

– розповіли у Національному інформаційному бюро.

Національне інформаційне бюро, Мінреінтеграції та волонтерські організації таких комплектів наразі сформували майже 800.

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