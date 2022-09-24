У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими представили для ознайомлення зразки речей, які отримують звільнені з полону захисники.
Важливо Важкі ампутації, дехто втратив житло: в Україні почали збір на звільнених захисників "Азовсталі"
Набори продумали до дрібниць
Допомога від держави зручно запакована у невеликий наплічник та поділяється на набори для чоловіків та жінок. Зокрема, у наборах першої необхідності є:
- спідня білизна,
- спортивний костюм,
- взуття,
- засоби гігієни (щипчики, аби обтинати нігті, вологі та сухі серветки, якісний шампунь, а для жінок — прокладки),
- продукти харчування,
- телефон та sim-карта.
Ми розуміємо, наскільки важливо, щоб вдома тебе зустрічали з добром та теплом. Речі у наборі мають бути не лише корисними, але й приємними і з турботою про кожну потребу,
– розповіли у Національному інформаційному бюро.
Національне інформаційне бюро, Мінреінтеграції та волонтерські організації таких комплектів наразі сформували майже 800.
Повернення захисників "Азовсталі": що відомо
- Ввечері 21 вересня Україні вдалося звільнити з російського полону 215 українців. Серед них були 124 офіцерів, з яких 108 – захисники "Азовсталі".
- Зокрема, додому повернулися командири захисників "Азовсталі" Прокопенко та Волина, а також глава поліції Маріуполя та "Пташка".
- Також стало відомо, що наших захисників обміняли на віктора медведчука та інших окупантів. З цього приводу мережа вибухнула мемами з головним меседжем – "Нах*р нам той медведчук". 24 канал зібрав найяскравіші з них.
Зверніть увагу – захисники "Азовсталі" вдома!: відео