В поддержку Украины: Мерц угрожает заблокировать бюджет ЕС, – FT

Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул ультиматум в отношении утверждения семилетнего бюджета Евросоюза на 2028 – 2034 годы. Берлин может заблокировать это решение, если не все члены блока согласятся оказывать финансовую поддержку Украине.

Как сообщает Financial Times, глава немецкого правительства изложил свою позицию в официальном письме президенту Европейского совета Антониу Коште.

На кого давит Берлин?

В обращении отмечается, что в следующем году дефицит украинского бюджета достигнет 70 миллиардов евро. Вопрос закрытия этой финансовой проблемы должны решить на встрече лидеров ЕС в Дублине.

Коллективное обязательство всех нас без исключения внести справедливый вклад в покрытие финансового дефицита Украины является необходимым условием для решения этого вопроса и обсуждения любых других вопросов, особенно тех, которые имеют финансовые последствия,

– подчеркнул Мерц.

Отмечается, что Германия остается крупнейшим донором бюджета Евросоюза. В то же время четыре государства, которые пытаются уклониться от совместных взносов в поддержку Киева, являются чистыми получателями выплат из фондов ЕС.

Фридрих Мерц решил задействовать этот финансовый рычаг, чтобы гарантировать финансовую помощь Украине на 2027 год и последующие бюджетные циклы.

Достижение консенсуса между европейскими правительствами дополнительно затрудняют предстоящие выборы в нескольких странах союза, в частности в Польше и Италии.

Сложные бюджетные компромиссы в Брюсселе

Напомним, лидеры ЕС пытаются согласовать план финансирования Украины до Рождества. Тогда речь шла о выделении 45 миллиардов евро, однако Германия и Нидерланды настаивали на параллельном рассмотрении помощи Киеву вместе с будущим бюджетом.

К слову, между правительством Фридриха Мерца и Еврокомиссией возникли существенные противоречия относительно сокращения долгосрочного бюджета на сотни миллиардов евро и сохранения статуса ассоциированного члена специально для Украины.