Украина может потерять 30 миллиардов: ситуация с помощью от партнеров дошла до абсурда

Украина может лишиться 29,5 миллиарда долларов помощи, если не выполнит свои обязательства перед международными партнерами до конца года. Необходимо принять соответствующие законопроекты. И тут возникают вопросы как к Кабмину, так и к депутатам.

Об этом в эфире 24 Канала говорили с аналитиком Национального института стратегических исследований Иваном Усом. По его словам, ситуация здесь представляется довольно странной. Украине необходимо принять решение для получения помощи. Однако Верховная Рада не будет проводить пленарные заседания в течение нескольких недель. Следующее заседание ожидают уже 12 октября.

В чём проблема?

Как подчеркнул Ус, задержка с макрофинансовой помощью возникла лишь из-за того, что Украина не приняла соответствующие законопроекты. Вероятно, депутаты не хотят брать на себя ответственность за принятие непопулярных решений. Кабмин также перекладывает ответственность на Раду. И процесс не сдвигается с места.

Понятно, что властям придется пойти на непопулярные решения. И вряд ли удастся каким-то образом изменить эти условия. Речь идет о том же снижении планки налогообложения посылок.

Никому не нравятся эти шаги. Но нужно понимать, что после них мы получим поддержку от партнеров. У них тоже есть избиратели. В Германии уже набирает популярность ультраправая "АдН", во Франции – "Национальное объединение". Если избиратели услышат, что их власти не требуют этих шагов от Украины, то воспримут это как слабость со стороны правительств. Тогда популярность ультраправых еще больше возрастет,

– отметил Ус.

Украина может недополучить 29,5 миллиарда долларов помощи: смотрите видео 24 Канала

Кроме того, правительственные чиновники могли бы более активно участвовать в принятии этих законопроектов. Если народные депутаты не хотят брать на себя всю ответственность, то нужно ее "разделить".

Скорее всего, народные депутаты не голосуют, потому что не хотят брать на себя ответственность. Тогда пусть представители правительства чаще бывают под куполом Рады и в комитетах и объясняют, что решения нужно принимать. Или же идите в Раду и говорите, что ответственность лежит на правительстве, которое просит принять решение. Если ответственность возьмут на себя правительственные чиновники, то, думаю, депутатам будет легче проголосовать,

– считает Ус.

Добавим, что Кабмин уже принял 17 из 42 необходимых решений, чтобы разблокировать международную помощь. Там обещают сделать все до 15 октября. Также они призывают Верховную Раду ускорить голосование по законопроектам.

При этом народный депутат Олег Дунда намекал, чтобы Кабмин не сваливал всю ответственность на Верховную Раду. Там якобы также не выполнили свою работу. Он убеждает, что Рада проголосует за все необходимые законопроекты от Кабмина. Но их пока нет.