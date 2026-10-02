Про це в ефірі 24 Каналу говорили з аналітиком Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. За його словами, ситуація тут видається досить дивною. Україні потрібно ухвалити рішення для отримання допомоги. Натомість Верховна Рада не проводитиме пленарних засідань упродовж кількох тижнів. Наступне засідання очікують вже 12 жовтня.

В чому проблема?

Як наголосив Ус, затримка з макрофінансовою допомогою виникла лише через те, що Україна не ухвалила відповідних законопроєктів. Ймовірно, депутати не хочуть брати на себе відповідальність, аби ухвалити непопулярні рішення. Кабмін також перекидає відповідальність на Раду. І процес не рухається вперед.

Зрозуміло, що владі доведеться піти на непопулярні рішення. І навряд чи вдасться якимось чином змінити ці умови. Йдеться про те ж зниження планки оподаткування посилок.

Нікому не подобаються ці кроки. Але варто розуміти, що після них ми отримаємо підтримку від партнерів. У них також є виборці. В Німеччині вже набирає популярність ультраправа "АдН", у Франції – "Національне об'єднання". Якщо виборці почують, що їхня влада не вимагає цих кроків від України, то сприймуть це як слабкість з боку урядів. Тоді популярність ультраправих ще більше зросте,

– зазначив Ус.

Україна може недоотримати 29,5 мільярда доларів допомоги: дивіться відео 24 Каналу

Окрім цього, урядовці могли б більше долучитися до ухвалення цих законопроєктів. Якщо нардепи не хочуть брати на себе всю відповідальність, то потрібно її "розділити".

Найімовірніше, нардепи не голосують, бо не хочуть брати на себе відповідальність. Тоді хай представники уряду частіше будуть під куполом Ради; в комітетах та пояснюють, що рішення потрібно приймати. Або ж йдіть до Ради та кажіть, що відповідальність на уряді, який просить ухвалити рішення. Якщо відповідальність на себе візьмуть урядовці, то думаю, що депутатам буде легше проголосувати,

– вважає Ус.

Додамо, Кабмін вже ухвалив 17 із 42 необхідних рішень, аби розблокувати міжнародну допомогу. Там обіцяють зробити все до 15 жовтня. Також вони закликають Верховну Раду також пришвидшитися із голосуванням за законопроєкти.

При цьому нардеп Олег Дунда натякав, аби Кабмін не скидав усю відповідальність на Верховну Раду. Там нібито також не виконали свою роботу. Він переконує, що Рада проголосує за всі необхідні законопроєкти від Кабміну. Але їх ще немає.