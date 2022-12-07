Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Орбан демонстрирует политику элементарного, открытого и жлобского шантажа.

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Как отмечает Тизенгаузен, это возмутительно, что некоторые страны могут блокировать решение о вступлении Украины в НАТО или выделении макрофинансовой помощи или другие общеевропейские инициативы.

Блокируешь это. Потом к тебе идут уговаривать. Ты сидишь и ждешь. Или блокируешь санкции против России. К тебе идут на уступки и не вводят тебе потолок цен на российские энергоносители,

– отметил Тизенгаузен.

Он подчеркивает, что шантажисты есть и у ЕС, и у НАТО есть. Поэтому там уже неоднократно говорят, что, возможно, нужно принимать решение не единогласно, а подавляющим большинством и т.п.

У ЕС есть механизм, как давить на Венгрию: смотрите видео

Несмотря на это, ЕС имеет совершенно четкий механизм, как давить на Орбана. Они могут максимально врезать Венгрии всевозможные выплаты. Тогда премьер-министр станет более сговорчивым.

Только вопрос, кто возьмет на себя эту не очень популярную нишу. И объяснит популярно Орбану, что так делать не надо,

– говорит Тизенгаузен.

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