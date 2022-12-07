Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, Орбан демонстрирует политику элементарного, открытого и жлобского шантажа.
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В ЕС есть механизм, как давить на Орбана
Как отмечает Тизенгаузен, это возмутительно, что некоторые страны могут блокировать решение о вступлении Украины в НАТО или выделении макрофинансовой помощи или другие общеевропейские инициативы.
Блокируешь это. Потом к тебе идут уговаривать. Ты сидишь и ждешь. Или блокируешь санкции против России. К тебе идут на уступки и не вводят тебе потолок цен на российские энергоносители,
– отметил Тизенгаузен.
Он подчеркивает, что шантажисты есть и у ЕС, и у НАТО есть. Поэтому там уже неоднократно говорят, что, возможно, нужно принимать решение не единогласно, а подавляющим большинством и т.п.
У ЕС есть механизм, как давить на Венгрию: смотрите видео
Несмотря на это, ЕС имеет совершенно четкий механизм, как давить на Орбана. Они могут максимально врезать Венгрии всевозможные выплаты. Тогда премьер-министр станет более сговорчивым.
Только вопрос, кто возьмет на себя эту не очень популярную нишу. И объяснит популярно Орбану, что так делать не надо,
– говорит Тизенгаузен.
Венгрия блокирует помощь Украине
- Венгрия регулярно является одной из стран, по которой затягиваются принятия важных решений, касающихся войны в отношении Украины или санкций против России.
- Так, 6 декабря Венгрия на заседании Совета ЕС высказалась против принятия предложения выделить 18 миллиардов евро финансовой помощи для Украины в 2023 году.
- Вето Венгрии может быть средством шантажа правительства Орбана в ЕС. Ведь там отказываются предоставить Будапешту часть средств из фондов ЕС из-за проблем с верховенством права.
- Впоследствии Орбан цинично заявил, что Венгрия не против помощи Украине. Однако она должна проходить по-другому.