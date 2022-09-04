Украина ожидает макрофинансовую помощь от ЕС уже на неделе: Шмыгаль назвал сумму

Международные партнеры Украины продолжают оказывать помощь нашему государству на фоне полномасштабного вторжения. На следующей неделе ЕС может выделить 5 миллиардов евро.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на брифинге в Берлине. Кроме этой поддержки Украина рассчитывает на помощь и в следующем году.

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Украина договаривается с Германией о новой помощи

Денис Шмігаль отметил, что Украина уже получила 1 млрд грантов от Германии и еще 1 млрд макрофинансовой помощи от ЕС. На этой неделе Украина надеется на получение еще 5 млрд евро.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что наша страна начала переговоры по получению следующих 3 миллиардов макрофинансовой помощи.

На этой неделе ожидаем 5 миллиардов евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза, которые были разблокированы после наших разговоров с немецким министром финансов, с господином канцлером (Шольцем – 24 канал), поэтому ожидаем в ближайшее время получение этой суммы помощи для Украины. И также сейчас мы продолжили дискуссию, каким образом Украина получит следующие 3 миллиарда евро макрофинансовой помощи,

– заявил Шмыгаль.

Также премьер-министр Украины подчеркнул, что во время переговоров с немецкими партнерами поднимался вопрос о предоставлении макрофинансовой помощи нашему государству в следующем году. По словам Шмыгаля, Германия должна сыграть в этом вопросе ключевую роль.

Визит Шмыгаля в Германию

Европейский Союз выделил Украине 9 миллиардов евро в рамках исключительного пакета макрофинансовой помощи. О предоставлении Украине первого транша в размере 1 миллиарда евро в ЕС объявили еще 1 июля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отправился в Германию с официальным визитом, в рамках которого встретился с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем.

Во время встреч с немецкими чиновниками Шмыгаль говорил с ними о войне в Украине, российских преступлениях, провокациях на ЗАЭС и восстановлении нашей страны после победы.

Кроме того, еще одной темой стала оборонная помощь Украине.

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