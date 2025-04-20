Не предоставление оружия: в Европе меняют стратегию помощи Украине, – WP

Европейские страны, вероятно, изменят стратегию по оказанию помощи Украине, сместив фокус с поставок готового оружия на финансирование развития оборонной промышленности.

Предполагают, что это может ускорить и улучшить процесс поддержки Украины. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники среди европейских чиновников, передает 24 Канал.

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Как Европа может изменить помощь Украине

Собеседник рассказал изданию, что сейчас все больше европейских стран рассматривают модель вложения денег в украинскую оборонную промышленность вместо отправки уже изготовленного вооружения.

The Washington Post пишет, что по мнению европейских чиновников, такой подход может ускорить оказание поддержки, ведь запасы стран Европы заканчиваются после направления оружия в Украину.

По словам источника, это также позволяет странам НАТО использовать Украину как своеобразный полигон для разработки и тестирования оружия, в частности, например, беспилотников, в отношении которых в НАТО нет такого опыта, как в Украине.

Это беспроигрышный вариант. Нам дешевле. Им надо производить. А украинцы нас многому учат,

– добавил собеседник, ознакомленный с этим вопросом.

Кстати, одновременно, как сообщает NYT, администрация президента США Дональда Трампа фактически прекратила обсуждение поддержки Украины, несмотря на завершение действия предыдущего пакета помощи Киеву, утвержденного еще при Байдене.